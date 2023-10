Norris assume la responsabilité de son élimination en Q1

Qualifié dans le top 4 à onze reprises sur les 14 séances qualificatives (shootouts compris) depuis l'arrivée des évolutions majeures de McLaren au début de l'été, Lando Norris a connu une véritable douche froide au Grand Prix de Mexico, puisqu'il n'est pas parvenu à passer le cap de la Q1 malgré le potentiel de sa monoplace.

En effet, McLaren a lancé ses pilotes en pneus mediums pour leur premier run de la séance, mais a demandé à Norris de rentrer au stand avant qu'il n'ait terminé son premier tour chronométré. "On m'a dit de rentrer sans que je sache pourquoi, le rythme était bon", a expliqué le Britannique à Sky Sports F1. "Il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ça n'était pas un problème."

Norris se devait donc de concrétiser en pneus tendres à la fin de la séance, et il a eu deux tours pour le faire. Or, il est parti en travers dans les virages rapides du second secteur puis à l'entrée du stadium dans son avant-dernière tentative ; il a ensuite subi le drapeau jaune provoqué par le tête-à-queue de Fernando Alonso au moment crucial. Dans ce contexte, il n'en veut pas à son équipe.

"J'ai simplement commis des erreurs dans l'unique tour que j'ai eu. Il y a eu un drapeau jaune à la fin avec Fernando. Cette unique opportunité, cet unique tour que j'ai eu… je n'ai pas tout assemblé. Je suis sorti, et c'était fini." L'Anglais conclut : "On en reparlera après, mais j'ai eu un tour et je n'ai pas réussi. Alors c'est ma faute."

Ce dimanche soir, Lando Norris s'élancera depuis la 18e position sur la grille de départ, puisque Logan Sargeant n'a pas enregistré de chrono lors des qualifications, et que Yuki Tsunoda sera envoyé en fond de grille en raison d'une pénalité moteur.