Norris s'attendait au "pilotage pas très propre" de Verstappen

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Lando Norris, qui a encore eu affaire à Max Verstappen sur la piste et a encore eu le droit à une visite des bas-côtés d'un circuit. Mais, contrairement à Austin, c'est cette fois bien le Néerlandais qui a été pénalisé, en écopant de deux sanctions de dix secondes.

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi Verstappen a été pénalisé de 20 secondes à Mexico

Une situation qui a, certes, dans un premier temps coûté du temps au Britannique, qui a même perdu une position sur Charles Leclerc lors de la seconde attaque du leader du championnat, en plus de ne pas avoir pu se placer devant lui, mais qui a fini par lui permettre d'empocher 10 points de plus que son rival en terminant deuxième pendant que la Red Bull #1 finissait sixième.

Ce n'est pas un pilotage très propre, à mon avis, mais je l'ai évité.

Interrogé sur ce qu'il s'est passé dans les virages 4 et 8 du 10e tour, Norris a lancé : "Oui, je savais à quoi m'attendre. Je ne voulais pas m'attendre à une telle chose parce que je respecte beaucoup Max en tant que pilote, mais j'étais prêt à m'attendre à quelque chose comme ça. Et ce n'est pas un pilotage très propre, à mon avis, mais je l'ai évité, et ce fut une bonne course."

Concernant le reste de la course, où il est méthodiquement remonté sur les Ferrari, au point de pousser Leclerc à la faute et de s'emparer de la seconde position, il a expliqué : "La course a été très difficile. Les premiers tours, il s'agissait surtout d'essayer de rester dans la course et d'éviter les crashs. Mais Carlos [Sainz] a fait une très bonne course. Félicitations à Carlos et à Ferrari. Ils ont été très rapides aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux, et un grand merci à tous les fans. Les fans rendent la course très agréable ici."

"Je garde la tête baissée", a-t-il ajouté, à propos de la fin de saison et des quatre Grands Prix à venir. "Vous savez, je fais de mon mieux. Nous faisons du très bon travail en tant qu'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, nous étions probablement les plus rapides à la fin, mais je vais garder la tête baissée. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Nous nous concentrons sur nous-mêmes et nous continuons à pousser."