Norris en pole du sprint malgré un tour "pas bon"

Le shootout du Grand Prix de São Paulo a vu Lando Norris triompher. Deuxième en SQ1, leader lors des deux phases suivantes : le pilote McLaren n'a laissé que des miettes à la concurrence sur la piste d'Interlagos. Il éprouve un certain soulagement après le raté des qualifications d'hier, où les McLaren ne se sont classées que septième et dixième en Q3, mais en parallèle, la satisfaction n'est pas complètement au rendez-vous.

En effet, lorsqu'il lui est demandé de décrire son tour, Norris répond : "Pas bon. J'ai juste foiré le premier virage, je crois que c'était la seule vraie erreur. Le reste ne paraissait pas génial mais n'était pas mauvais. Mais les deux premiers virages [le S de Senna, ndlr] ont été mes ennemis jurés tout le week-end. Et je ne les avais probablement jamais si mal pris qu'aujourd'hui en Q3 [il a perdu l'arrière à la sortie du virage 2, ndlr]. Je m'en moque, c'est une bonne surprise d'être en tête, plus ou moins là où on aurait dû être hier ; c'est dommage, mais on savait que le rythme était là, alors je suis content d'avoir enfin réussi."

Norris a devancé Max Verstappen de 61 millièmes et Sergio Pérez de 0"134, alors que le Mexicain avait 0"128 d'avance avant le dernier secteur, qui n'est composé que d'un freinage et d'une pleine charge. Autant dire qu'aucun de ces pilotes n'a fait le tour parfait, et que les bolides au taureau resteront une menace non négligeable lors du sprint.

Ainsi, quant à savoir s'il pense pouvoir conserver la première place cet après-midi, Norris lance : "C'est une question difficile ! J'ai derrière moi deux Red Bull qui sont toujours rapides sur les longs relais. C'est dur, mais le rythme est manifestement présent, il l'a été tout le week-end ; c'est une bonne surprise pour nous. Alors on le saura bientôt. C'est juste que personne n'a fait de longs relais, en tout cas pas nous. Alors il y a des questions auxquelles répondre aujourd'hui et bien sûr demain, mais j'ai bon espoir que l'on puisse faire une bonne course."