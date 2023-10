Norris sans regret à Austin : "On connaissait nos difficultés"

Il aura mené près de la moitié du Grand Prix des États-Unis mais n'affiche pas le moindre regret. Sa première victoire, Lando Norris y a forcément pensé lorsqu'il a bondi en tête au premier virage, au nez et à la barbe du poleman Charles Leclerc. Néanmoins, il sait aussi que sa McLaren avait ses limites et ne pouvait pas rivaliser devant la remontée de Max Verstappen, ni même face à un Lewis Hamilton particulièrement véloce.

Troisième à Austin sur la ligne d'arrivée, avant d'être reclassé second à la suite de la disqualification de Hamilton, l'Anglais retient surtout son quatrième podium consécutif et les progrès constants de son écurie, estimant avoir fait tout ce qu'il pouvait dimanche derrière son volant. En cause notamment, la tenue des pneumatiques sur la MCL60.

"En menant la course, j'ai pu contrôler beaucoup de choses, mais ça n'a pas suffi", résume-t-il. "Mais je suis content. C'était une bonne course de mon côté. On connaissait nos difficultés, on savait que ça allait être difficile. Et ce n'était que la dégradation. Le rythme sur les dix premiers tours de chaque relais était costaud. Je n'ai tout simplement pas pu tenir assez longtemps. On en est là, il y a des progrès tous les week-ends. Il reste encore quelques étapes à franchir."

Une fois dépassé par Max Verstappen à la mi-course, alors qu'il était en pneus durs et son adversaire en mediums, Lando Norris a d'abord donné le sentiment qu'il pouvait s'accrocher, se maintenant plusieurs tours dans la même seconde que le nouveau leader. Son dernier relais l'a néanmoins contraint à regarder derrière, ne pouvant rien faire face à Lewis Hamilton, avant de ménager ses gommes pour résister au retour éventuel de Carlos Sainz.

"Je devais essayer, non ? Mais je n'y suis pas parvenu", résume-t-il, fataliste. "Je n'avais plus assez de pneus à la fin, vous avez vu à quelle vitesse il [Verstappen] s'est échappé à la fin. J'ai toujours dû me soucier de ma propre course. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je devais attaquer et prendre soin de mes pneus, mais c'était trop difficile. Peut-être que si la piste avait été plus fraîche, ça nous aurait convenu un peu plus, mais ça n'a pas été le cas."

"Je suis quand même content. L'équipe a fait un excellent travail pour terminer sur le podium ici. C'était mieux que ce à quoi l'on s'attendait avant le week-end. Je suis donc très heureux."