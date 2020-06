Norris surpris que Vettel ait quitté Ferrari

Le divorce entre Sebastian Vettel et Ferrari, qui vont entamer la sixième saison d'une collaboration ayant déjà débouché sur 14 victoires en Grand Prix, n'était pas vraiment attendu, surtout si tôt dans l'année, et que la Scuderia recrute Carlos Sainz à sa place n'était pas une évidence non plus pour l'actuel coéquipier de l'Espagnol.

En revanche, Lando Norris n'a pas été surpris de voir Daniel Ricciardo rejoindre McLaren à ses côtés, dans la mesure où l'Australien avait déjà négocié avec l'écurie pour 2019 avant de finalement choisir Renault, équipe alors mieux placée au championnat.

"Que Daniel vienne chez McLaren n'était pas trop une surprise, mais je pense que la grosse surprise, c'était que Carlos quitte McLaren pour Ferrari et que Vettel quitte Ferrari", déclare Norris pour Motorsport.com. "J'imagine que c'était un peu un choc, surtout que personne ne s'attendait vraiment à ce que Seb fasse ça, à ce qu'il ne resigne pas avec Ferrari. Je pense qu'à partir du moment où Seb n'a pas signé, l'on savait que quelque chose allait se produire."

"Tous les pilotes avaient l'air assez fermement positionnés au sein de leurs équipes respectives car personne ne s'y attendait vraiment. J'imagine qu'une surprise allait se produire, et Carlos a foncé et a obtenu le baquet. Bien joué, je suis content pour lui. Mais pour Ricciardo, je ne pense pas que c'était autant une surprise, car je savais que McLaren le voulait avant la saison 2019 et qu'il était sur leur radar. McLaren ayant fait mieux que Renault l'an dernier, peut-être que cela lui a fait changer d'avis."

Par ailleurs, les saisons 2019 et 2020 sont les premières depuis 1995 lors desquelles McLaren a engagé un duo de pilotes n'ayant remporté aucune victoire en Grand Prix, mais Ricciardo va apporter avec lui son palmarès de sept succès.

"Il a l'expérience de la victoire, et c'est quelque chose que Carlos n'avait pas, bien qu'il soit un pilote extrêmement bon. Daniel a un peu plus d'expérience du travail avec les top teams, il sait précisément ce qui est nécessaire pour gagner des courses. Apprendre de lui dans ce domaine sera l'aspect le plus important. Sa mentalité de ce côté-là est quelque chose qui va être différent de ce que Carlos et moi avions."

"Je n'ai jamais passé deux ans dans la moindre catégorie à part mes premières années de karting, et ceci est ma seconde année de F1. C'est la première fois que je suis dans cette situation, je reste et je vais travailler avec un coéquipier différent. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, cela reste relativement nouveau pour moi. [Daniel] peut aussi beaucoup apporter à l'écurie et évidemment l'aider à s'améliorer également. J'imagine que nous le découvrirons l'an prochain", conclut Norris.

Propos recueillis par Stefan Mackley

Voir aussi :