Ocon : "J'ai essayé d'en faire un petit peu plus"

Au lendemain d'une séance de qualifications du Grand Prix du Qatar qui a vu Pierre Gasly et Esteban Ocon verrouiller la quatrième ligne, le Shootout a été un petit peu plus compliqué pour Alpine à Losail. L'écurie française pourra toutefois espérer quelques points lors du Sprint ce soir, à condition de placer au moins une de ses monoplaces parmi les huit premiers. À 19h30, Esteban Ocon s'élancera dixième, Pierre Gasly 11e.

Présent dans la dernière partie de ce Shootout après avoir flirté avec les nouvelles limites de piste à plusieurs reprises, Esteban Ocon s'est fait rattraper par la patrouille en SQ3 et n'a pas pu enregistrer de chrono. Il a reconnu avoir été trop gourmand.

"Ça a été une bonne qualif en SQ1 et SQ2", résume-t-il au micro de Canal+. "Malheureusement, j'étais à la limite tout du long et j'ai essayé d'en faire un petit peu plus en SQ3. Et ce n'est pas passé. J'ai pris un petit peu de sous-virage, ça m'a écarté dans le virage 15, et j'ai dû passer la ligne de quelques centimètres malheureusement. C'est comme ça, on a eu le temps enlevé. Je pense que j'aurais peut-être gagné une place si mon temps avait compté."

Dans un contexte complexifié par les craintes autour de la tenue des pneus Pirelli, et qui a poussé la FIA à prendre des mesures d'urgence, le pilote tricolore reconnaît une forme d'incertitude avant les 19 tours du Sprint ce soir.

"On va voir, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas trop", glisse-t-il. "[Pour] la dégradation des pneus, on n'a pas fait vraiment fait de longs relais. On ne sait pas si les pneus vont tenir aussi, parce qu'il y a un peu une question de sécurité là-dessus avec le grand double droit. On va voir, ça va être une course intéressante. En espérant que les autres auront des problèmes et pas nous !"

Souriant, Pierre Gasly l'était forcément un petit peu moins après avoir été éliminé en SQ2.

"En SQ2, dès le premier tour je ne me sentais pas aussi à l'aise, je glissais plus et c'était un petit peu compliqué derrière le volant", déplore-t-il, toujours au micro de Canal+. "Dans le deuxième tour j'essaie de faire ce que je peux mais ce n'est pas très proche, la voiture manque deux ou trois virages. C'était un peu plus compliqué. On passe 11e, c'est dommage mais on reste dans une position pour aller chercher des points cet après-midi."