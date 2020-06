Ocon : "Il a semblé que tout s'opposait à mon retour"

L'an dernier, Esteban Ocon était pilote d'essai pour Mercedes, avec qui il effectuait des séances cruciales le week-end pour assister les titulaires. Mais un an après l'annonce de son éviction par Force India, le Français a été embauché par Renault, qui l'aligne cette année aux côtés de Daniel Ricciardo. Ses débuts sous les couleurs du Losange ont toutefois été reportés par la pandémie de COVID-19, qui a mis une halte à toute activité pendant près de quatre mois.

"Cela fait très longtemps que j'attends. Une année et demie, c'est fou ! Il a semblé que tout s'opposait à mon retour", a déclaré Ocon lors d'une conférence de presse pour plusieurs médias dont Motorsport.com. "Cela a été une période très étrange, c'est sûr. Je l'ai pris comme un moment supplémentaire pour me préparer. C'était trop long, c'est certain. L'an dernier, c'était très difficile, mais le feeling est différent cette année car je suis dans une grande équipe. J'ai un grand défi qui m'attend avec une voiture compétitive. J'ai hâte de reprendre. En gardant cela à l'esprit, on a un objectif qui est très différent quand on essaye de trouver un défi. Je savais pour quoi je travaillais, je savais ce que je voulais, et j'ai très envie de recommencer."

La préparation pour la reprise s'est effectuée en Autriche au volant d'une RS18 de 2018. Passé ce cap, Ocon se veut rassurant quant à sa capacité à retrouver ses habitudes : "Je me sentais bien en reprenant la voiture la semaine dernière. C'était très cool de revenir sur un vrai circuit après avoir passé si longtemps à faire de l'eSport. Revenir sur une vraie piste, c'était génial. Sortir du garage procure une sensation spéciale après une si longue période. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me remettre dans le rythme. Je me sentais bien, je me sentais en forme, je me sentais rapide, donc je suis prêt à courir en Autriche."

Des pièces jamais testées pour le GP d'Autriche

Renault alignera une voiture largement modifiée au Red Bull Ring, puisqu'elle embarquera toutes les modifications qui auraient dû être faites lors des dix premières courses de la saison, soit trois évolutions importantes : "Il y a eu beaucoup de travail avant que l'usine ne ferme. La voiture va être très, très différente de celle que nous étions supposés piloter en Australie, ce qui est fou car certaines des pièces n'auront jamais été essayées. C'est excitant. Ce sera une énorme [séance] de récupération de données vendredi pour voir où nous avons progressé, voir comment nous nous sentirons, et pour que nous nous remettions dans le rythme de la voiture 2020."

Ocon révèle qu'il est fan du Red Bull Ring et espère y inscrire des points pour marquer son retour en tant que titulaire, mais aussi commencer positivement cette saison. Renault y a connu une course 2019 très difficile, cependant le Français a confiance en son équipe et en sa monoplace pour viser le top 10, notamment grâce au potentiel de sa RS20, mais aussi avec les évolutions qui découleront des données enregistrées lors des essais hivernaux.

"Je sais que l’Autriche n’a pas été le tracé le plus favorable à l’équipe dans le passé, mais nous voulons inverser la tendance cette année. La RS20 était performante à Barcelone et nous avons beaucoup appris. Cela semble prometteur et nous aurons également de nouvelles choses sur la voiture. Je suis impatient d’y être et nous viserons les points à l’arrivée. C’est à Spielberg que j’ai signé l’un de mes premiers podiums en monoplace lors de mon parcours en Formule Renault en 2012. J’y ai obtenu de bons résultats dans le passé, mais je me concentre sur ce qui m’attend et cela passe par une arrivée dans les dix premiers le week-end prochain."