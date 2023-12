Pérez doit apprendre à "bâtir une plateforme" avec sa monoplace

Vice-Champion du monde 2023 avec moins de la moitié des points de son coéquipier Max Verstappen (qui a remporté pas moins de 19 victoires au volant d'une Red Bull à la suprématie totale), Sergio Pérez avait bien commencé la saison en remportant deux Grands Prix et en talonnant Verstappen au classement général. Ses espoirs de titre se sont toutefois évaporés dès juin avec des difficultés majeures qui ont engendré des rumeurs sur son avenir, son contrat arrivant à son terme fin 2024.

Pérez, qui nous a parlé avec franchise des ennuis qu'il a rencontrés en 2023, estime que la clé d'un nouveau contrat sera de ne plus peiner autant à s'adapter aux évolutions de la monoplace. "Je veux parvenir à trouver la constance, à bâtir une plateforme", déclare le Mexicain. "Ce qui nous a manqué cette année, c'est la progression. J'ai commencé l'année à un niveau vraiment élevé, faisant jeu égal avec Max. Mais je n'ai pas été capable d'évoluer au fil de la saison. J'ai même plutôt reculé par moments. C'est donc probablement ma principale priorité : pouvoir progresser au fil de la saison."

Sergio Pérez (Red Bull)

Pendant ses trois années chez Red Bull, Pérez a notamment été infructueux dans l'adaptation de son style de pilotage aux exigences uniques du développement des Red Bull, domaine dans lequel Verstappen est plus à l'aise. Le début de week-end mettait souvent le sextuple vainqueur en Grand Prix en difficulté, puisqu'il ne parvenait pas à trouver de bons réglages lors des essais libres du vendredi et avait donc une montagne à gravir pour libérer le potentiel de la monoplace.

En 2023, ces problèmes ont commencé à Barcelone, le premier de cinq rendez-vous où Pérez a échoué à atteindre la Q3. Lorsque Motorsport.com lui demande ce qui a rendu la RB19 si compliquée pour lui à partir du Grand Prix d'Espagne, Pérez répond : "J'avais l'impression que la voiture était différente et il fallait que je réfléchisse bien plus que jamais auparavant sur la manière dont je pilotais. C'était un peu un tournant de l'année. On a commencé l'année de manière vraiment compétitive lors des cinq ou six premières courses, mais on n'est pas parvenus à progresser ensemble avec la voiture."

"Je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué cette année et que je veux améliorer énormément pour l'an prochain. Ces problèmes me font vraiment comprendre bien mieux comment je réglais la voiture et quelle direction je dois emprunter quand j'ai des problèmes. C'est vraiment quelque chose qui va nous rendre plus forts pour l'an prochain."