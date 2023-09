Pérez a vécu son "meilleur vendredi" malgré son crash

Sergio Pérez a été devancé par la Ferrari de Carlos Sainz et la McLaren de Lando Norris au terme de des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Italie, mais la satisfaction est quand même au rendez-vous pour le pilote Red Bull. Ce malgré une déconvenue non négligeable à la fin des EL2, lorsqu'il est sorti large dans la Curva Alboreto et a fini par percuter le mur par l'arrière au volant de sa RB19. Plus de peur que de mal, manifestement.

"J'ai eu du sous-virage à la sortie du virage et je suis allé large ; j'ai essayé de la maintenir sur les rails, je croyais l'avoir sous contrôle, mais j'ai légèrement touché les graviers et c'était game over", relate Pérez. "Les dégâts n'ont pas l'air trop graves, le contact a été relativement faible. Et je ne crois pas que l'on ait perdu quoi que ce soit, deux tours je crois, alors rien de représentatif à cet égard."

Le Mexicain, qui est relégué à 0"185 de la référence du jour, se réjouit : "Le positif, c'est que la voiture est performante. Je me sens à l'aise avec, et je pense que l'on est dans une bonne position pour le reste du week-end. Je pense vraiment que l'on a vécu un vendredi très solide."

"C'est le meilleur vendredi depuis un moment pour nous", va-t-il jusqu'à clamer. "On travaille très dur, je pense qu'on a trouvé de bons progrès sur la voiture ; espérons pouvoir tout montrer demain et dimanche."

Max Verstappen (Red Bull)

Le son de cloche est différent du côté de Max Verstappen, cinquième du jour avec 0"276 de déficit, qui s'est régulièrement plaint que le trafic l'empêchait de se faire une véritable idée des capacités de sa monoplace.

"On a testé quelques niveaux d'aileron différent, et il faut encore qu'on analyse un peu la voie à emprunter", commente le Néerlandais. "C'est parfois quelque chose d'un peu compliqué à Monza. De mon côté, ça aurait probablement pu être un peu mieux. Je peaufine encore un peu les virages moyens et rapides. Je suis convaincu qu'on va y arriver. J'ai été un peu interrompu en EL2, ce qui m'empêche de pouvoir bien lire certaines choses. Bref, il reste un peu de travail à faire."

"Je pense que le roulage a été correct en général, mais dans le run court j'ai été un peu gêné dans le deuxième secteur, puis dans le long relais on n'a pas vraiment pu faire beaucoup de tours, alors on ne se fait pas une bonne idée, mais en fin de compte, dans les longs relais, c'est pareil pour tout le monde."

Verstappen n'a en tout cas pas de certitudes sur la hiérarchie pour la suite du week-end, mais il a bon espoir que Red Bull se montre sous un meilleur jour : "Il faut attendre que tout le monde augmente la puissance des moteurs. On peut faire du meilleur travail, ce n'est pas non plus la fin du monde."