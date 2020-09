Maigre récolte pour Racing Point, qui s'interroge avant Monza

Sur un tracé de Spa-Francorchamps qui, historiquement, a souvent réussi à l'écurie, Racing Point a fait dans la discrétion lors du Grand Prix de Belgique. Les monoplaces roses ont pourtant livré un vendredi prometteur, avant de s'effacer peu à peu des avant-postes et de ne prétendre qu'à quelques points. Le bilan comptable est le deuxième plus maigre pour l'équipe depuis le début de la saison, même si les deux pilotes ont terminé dans le top 10. C'est bien là l'unique satisfaction d'un Otmar Szafnauer qui attend mieux la semaine prochaine, à Monza.

"Mettre les deux voitures dans les points était l'objectif, mais nous espérions être mieux classés à l'arrivée", concède le directeur de l'écurie. "Nous devons comprendre pourquoi nous n'étions pas aussi forts dans les derniers instants de la course, quand nous avons perdu des positions dans les derniers tours. [...] Nous tirerons les leçons de ce que nous avons appris et nous reviendrons plus forts en Italie la semaine prochaine. Concernant le classement, nous sommes désormais quatrièmes mais nous nous ne sommes qu'à quelques points de la troisième place, alors nous travaillerons dur pour récupérer cette position lors des Grands Prix à venir."

Décrivant une "course difficile", Lance Stroll assure qu'il ne pouvait pas viser mieux que la neuvième place à laquelle il a terminé. Le Canadien était mieux placé en fin d'épreuve mais a dû baisser pavillon face à Lando Norris et Pierre Gasly.

"J'ai pris un bon départ et gagné une place, ça se présentait bien dans le premier relais, mais j'ai eu de la dégradation dans le second relais avec les pneus durs et c'était difficile à gérer", explique-t-il. "J'étais septième vers la fin et je suis déçu de terminer neuvième, mais je ne pouvais rien faire pour terminer plus haut. Le point positif est que nous avons pu marquer des points dans une journée compliquée, et nous avons une chance de progresser et d'en marquer davantage le week-end prochain à Monza. Je pense que le circuit devrait convenir à notre voiture, mais nous devons tout analyser de ce qui s'est passé et trouver des solutions pour nous assurer d'être opérationnels à Monza."

Pérez pas frustré par la stratégie

Sergio Pérez a pris le point de la dixième place après avoir vu sa stratégie souffrir de la neutralisation de la course au dixième tour, en raison de l'accident entre Antonio Giovinazzi et George Russell. L'équipe a pris le pari de le laisser en piste quand l'essentiel du peloton est rentré au stand pour chausser les pneus durs. "Sur le plan stratégique, l'intervention de la voiture de sécurité a soumis tout le monde à des décisions difficiles", justifie Otmar Szafnauer. "À ce moment-là, on pouvait s'interroger sur la possibilité de ne faire qu'un seul arrêt. C'est pourquoi nous avons laissé Sergio en piste pendant le Safety Car, dans l'espoir qu'il aurait un avantage pneumatique par rapport à nos concurrents."

Sur ce point, Pérez n'en veut pas vraiment au muret des stands, même s'il a dû repartir en fond de peloton et se lancer dans une remontée. "Il est important que nous revoyions la stratégie, mais je ne crois pas que cela a eu une grande incidence sur la course car nous avons pu placer les deux voitures dans les points, ce qui reste le point positif", estime-t-il.

Le pilote mexicain est en quête de réponses plus générales avant Monza : "Désormais, il faut comprendre pourquoi nous n'avons pas pu maintenir le rythme que nous avions en début de week-end, que ce soit en qualifications ou en course. Nous avons pu gagner des places après notre arrêt au stand et revenir dans les points, et c'était chouette de faire quelques dépassements ! Mais dans l'ensemble, nous n'avions pas suffisamment de rythme, donc nous devons faire en sorte de revenir plus forts à Monza le week-end prochain. C'est un circuit qui devrait nous convenir et j'espère que nous pourrons marquer de bons points là-bas."