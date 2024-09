Comment la Red Bull RB20 est-elle devenue "un monstre" ?

Au Grand Prix d'Italie, les doutes concernant Red Bull se sont confirmés, Max Verstappen se retrouvant incapable de faire mieux qu'une sixième place le dimanche. Désormais, comme l'a souligné le pilote néerlandais, il n'y a plus aucun doute sur le fait que les championnats du monde pilotes et constructeurs sont menacés pour l'écurie autrichienne.

Le principal problème qui s'est démarqué sur la RB20 est un manque d'équilibre. Cela signifie que Verstappen et Sergio Pérez ont du mal à faire en sorte que la voiture ait une bonne adhérence. Christian Horner, le patron de l'équipe, a expliqué : "Il y a un problème d'équilibre avec la voiture qui ne permet pas aux pilotes de s'engager en entrée de virage. Dès que vous calmez l'arrière, vous le faites en compromettant l'avant. On se retrouve alors avec du sous-virage, et on tue le pneu."

Si Red Bull sait ce qui se passe, l'écurie n'en comprend pas encore la cause, ni la manière d'y remédier. Mais dans le cadre de l'examen approfondi dans son usine de Milton Keynes la semaine passée, certains facteurs clés sont déjà apparus comme des éléments susceptibles d'avoir joué un rôle dans ce qui s'est passé.

Photo de: Red Bull Content Pool

Red Bull a-t-il essayé d'être trop malin ?

Lorsque Red Bull a dévoilé sa RB20 au début de l'année, elle en a surpris plus d'un par rapport à 2023. Plutôt que de se reposer sur ses lauriers après avoir dominé la saison 2023 dans les deux championnats, pilotes et constructeurs, avec un design évolutif, l'écurie autrichienne est allée à l'extrême en révisant profondément son aérodynamique et son refroidissement pour améliorer encore ses performances.

Mais en observant comment les choses ont évolué cette saison, et en voyant comment McLaren l'a rattrapé en optimisant simplement une voiture qui n'a pas beaucoup changé depuis Miami, un aspect pourrait être que les efforts complexes de l'écurie pour maintenir son ascendant se sont retournés contre elle.

"Ce que nous devons vraiment faire, c'est faire fonctionner le mapping [aérodynamique]", a déclaré Christian Horner. "Si vous regardez la McLaren, elle ressemble presque à une évolution de la voiture de l'année dernière, une voiture beaucoup plus simple que la nôtre. Peut-être sommes-nous allés vers un peu trop de complexité et peut-être devons-nous simplifier certaines choses."

Il se pourrait également qu'en tant que leader, Red Bull ait atteint une limite de développement avec la génération actuelle de voitures, de sorte que des améliorations majeures ne sont pas possibles.

"Nous avons atteint le plafond dans certains domaines et la voiture est déconnectée", a ajouté Horner. "Parfois, peut-être, avoir un peu moins de charge mais un meilleur équilibre global, générera un meilleur temps au tour, une meilleure dégradation et une meilleure gestion des pneus."

Photo de: Red Bull Content Pool

Le départ de Newey a-t-il été préjudiciable ?

La baisse de forme de Red Bull depuis le Grand Prix de Miami a coïncidé avec l'annonce du départ d'Adrian Newey. Cette annonce a été faite la veille du Grand Prix de Miami, la première course de la saison où Red Bull a été battue par McLaren. Bien que Newey soit resté dans l'équipe lors des courses suivantes et qu'il ne partira pas avant le premier trimestre de l'année prochaine, il n'est manifestement plus impliqué dans les questions techniques.

Bien qu'il n'ait pas été le seul architecte des monoplaces qui ont permis à Red Bull de remporter des titres ces dernières années, Newey a souvent apporté une contribution précieuse à l'élaboration de concepts ou à la stabilisation du navire lorsque les choses n'allaient pas bien. Horner ne pense pas que le départ de Newey soit un facteur, car il estime que les problèmes étaient déjà apparus lorsqu'il était encore très impliqué sur le terrain.

"Nous aurions [quand même] eu tous ces problèmes, parce qu'ils étaient déjà là", a-t-il déclaré. "Et la contribution d'un seul homme ne pourrait jamais être aussi spectaculaire aussi rapidement. Cela a commencé et s'est vraiment manifesté à Miami, et Adrian était impliqué jusqu'au vendredi de Miami. Il n'y a donc aucune chance que cela ait eu un impact aussi rapide."

À la question de savoir si Newey aurait pu trouver une solution aux problèmes, Horner a répondu : "Il travaillerait avec les mêmes personnes. La F1 est un sport d'équipe, c'est un problème d'équipe, et c'est l'équipe qui trouvera la solution."

Photo de: Motorsport Images

Rien de neuf

Red Bull devra peut-être regarder plus loin que ses dernières mises à jour pour comprendre exactement où les choses ont mal tourné. Une observation intéressante de Horner est que la caractéristique de déséquilibre peut avoir été présente pendant un certain temps, mais qu'elle a été masquée par le fait que les deux voitures précédentes étaient très dominantes.

L'idée est que Red Bull a dû élever son niveau de jeu en raison de la concurrence accrue de McLaren, Mercedes et Ferrari, ce qui signifie que le problème a été encore plus exposé et qu'il a désormais atteint son paroxysme.

"Le problème existe depuis un certain temps", a déclaré Horner. "En fait, en examinant les données, on s'aperçoit qu'il y avait des problèmes au début de l'année, avec les caractéristiques. D'autres ont manifestement fait un pas en avant. Et comme nous avons poussé le package plus loin, cela a mis en évidence le problème."

Photo de: Red Bull Content Pool

"Si vous remontez dans les données, vous verrez qu'il y a eu quelques courses l'année dernière où nous avons commencé à voir cela, à Austin et ainsi de suite. Je pense donc qu'il s'agit d'une caractéristique à laquelle nous savons que nous devons remédier. Et l'usine de Milton Keynes se consacre entièrement à cette tâche."

Un problème de corrélation en soufflerie

L'un des grands problèmes auxquels sont confrontées de nombreuses équipes est que la corrélation entre les données de la soufflerie et la F1 réelle est assez difficile. Les vitesses auxquelles les équipes sont autorisées à rouler en soufflerie et la taille de leurs modèles ne correspondent pas aux forces qui s'exercent sur la piste, et tout décalage dans les données peut être difficile à démêler.

L'équipe Red Bull affirme qu'elle a également rencontré des problèmes sur ce front, le soucis d'équilibre mis en évidence sur la véritable RB20 n'apparaissant pas dans ses simulations.

Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Les récentes améliorations visaient à charger la voiture [en appui]", explique Horner. "Elle est déconnectée à l'avant et à l'arrière. Et nous pouvons le constater. Notre soufflerie ne le dit pas, mais la piste le dit. Il s'agit donc de s'occuper de cela, parce qu'il est évident que lorsque vous rencontrez ça, cela signifie que vous ne pouvez pas faire confiance à vos outils. Il faut alors revenir aux données de la piste et à l'expérience passée."

Alors que McLaren, son rival pour le titre, fait bon usage de sa dernière soufflerie ultramoderne, Red Bull dépend toujours de son ancienne installation de Bedford qui, bien que modifiée au fil des ans, n'est probablement pas la meilleure du milieu. Une nouvelle installation est en cours de construction à l'usine de Milton Keynes, ce qui constituera une amélioration, mais Horner ne voit pas là une excuse à la situation difficile de Red Bull.

"La soufflerie a ses limites, c'est pourquoi nous avons investi dans une nouvelle soufflerie", a-t-il déclaré. "Mais c'est ce que nous avons et nous devons l'utiliser. Je pense que la soufflerie y contribue peut-être, mais elle n'est pas à l'origine de notre situation."