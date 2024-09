Red Bull doit "remonter le temps" pour trouver une solution

La dégringolade se poursuit pour Red Bull, qui n'a pris que 12 points au Grand Prix d'Italie, son plus faible total depuis Monaco. Max Verstappen, lui, a enchaîné un sixième week-end sans victoire, loin du podium surtout, avec une sixième place qui sauve à peine les meubles. La tendance de Zandvoort s'est confirmée, avec les deux titres mondiaux désormais clairement en péril du côté de Milton Keynes.

Huitième à Monza, Sergio Pérez a lui aussi eu toutes les peines du monde à rester dans le rythme, au volant d'une RB20 que son triple Champion du monde de coéquipier décrit désormais comme "transformée en monstre". Helmut Marko ne se voile pas la face et appelle l'écurie à une réaction urgente pour la fin de saison.

"C'était le maximum possible pour nous", explique-t-il à Motorsport.com en revenant sur le résultat de Red Bull à Monza. "Nous ne sommes pas trop surpris, mais il n'y a plus rien qui nous aide. Auparavant, la météo chaude nous aidait mais ce week-end, nous étions trop loin. Nous devons rapidement trouver une solution."

En plus de problèmes d'équilibre, la monoplace autrichienne a très mal tenu ses gommes en course et le choix des pneus durs au départ n'a donc pas pu être exploité. Red Bull n'avait pas d'autre option que la stratégie à deux arrêts alors que Ferrari a réussi son coup de poker avec un arrêt unique qui a permis à Charles Leclerc de s'imposer.

"Avec moins d'aileron arrière, la voiture aurait été encore moins compétitive et ça aurait été pire pour les pneus, et c'est une partie du problème que nous rencontrons", décrit Helmut Marko. "Pour nous, c'était impossible [de faire un arrêt]. Avez-vous vu les pneus ? Deux ou trois tours de plus et tout se serait écroulé."

Interrogé sur les inquiétudes manifestées par Max Verstappen sur la situation dans laquelle se retrouve l'écurie, le conseiller de la marque appuie les propos du Néerlandais. "Oui, c'est alarmant, je partage le ressenti de Max", répond-il tout en estimant que la clé va bien au-delà du simple travail de développement.

"Je ne suis pas sûr que ce ne soit qu'une question d'évolutions", avance-t-il. "L'essentiel, c'est que l'on retrouve un équilibre acceptable avec la voiture. On doit remonter le temps et voir où nous avons commencé à aller dans la mauvaise direction."



"La différence d'ensemble est juste trop importante", ajoute-t-il vis-à-vis de la concurrence, assurant que la flexibilité des ailerons avant de McLaren et Mercedes, scrutée de plus en plus près, n'est "qu'une partie de l'histoire".

Propos recueillis par Ronald Vording