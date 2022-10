Russell : "On avait la pole entre les mains"

Charger le lecteur audio

Tout portait à croire que Mercedes partait favori pour la pole position au Grand Prix de Mexico. George Russell était le plus rapide des deux dernières séances d'essais libres sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, tandis que Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la Q1 et la Q2. Cependant, lorsque le moment crucial est arrivé, Max Verstappen a pris la pole position avec pas moins de trois dixièmes d'avance – et ce n'est pas la première fois qu'un tel scénario se déroule.

Cependant, la performance intrinsèque était bel et bien au rendez-vous pour les Flèches d'Argent. En témoigne le meilleur temps absolu de Russell dans le second partiel lors de son ultime tentative en Q3 ; à ce stade, il n'avait que 26 millièmes de retard sur la référence de Verstappen… mais il a commis une erreur dans le dernier secteur. Les regrets sont immenses.

"L'écurie méritait mieux aujourd'hui", déplore le Britannique. "Elle a produit une monoplace vraiment excellente ce week-end, et je pense que cela témoigne de tout le travail accompli pendant si longtemps. La semaine dernière, Lewis a montré ce dont la voiture était capable. Je pense que nous avions la pole entre les mains et j'ai juste fait un tour horrible, alors je m'en veux. Mais en fin de compte, on ne marque pas de points en qualifications, et je suis enthousiasmé d'être de retour en première ligne."

Lewis Hamilton (Mercedes)

"Nous avons apporté une évolution à Austin, et je pense qu'elle n'a pas vraiment eu l'opportunité de montrer ce dont elle était véritablement capable. Mais avec cette altitude élevée, la traînée est un facteur moindre. C'est là que Red Bull nous domine et nous prend toujours trois dixièmes en ligne droite. Ici, c'est un facteur moindre, c'est probablement pourquoi nous sommes un peu plus compétitifs."

Lewis Hamilton s'en veut également de ne pas avoir fait mieux, son premier temps de Q3 ayant été annulé pour non-respect des limites de la piste, tandis que le second était également trois dixièmes plus lent que celui de Verstappen, avec un déficit de seulement cinq millièmes sur Russell.

"Cela n'a pas suffi", regrette le septuple Champion du monde. "Généralement, mes tours ont été très bons, mais le dernier n'a pas été suffisamment bon, il y avait davantage de performance à en tirer."

"Les Red Bull sont si rapides naturellement ! Mais c'est une performance incroyable, je suis vraiment fier de l'équipe. Cela montre juste qu'il faut persévérer et ne jamais abandonner pour avancer." Et il ne faut pas oublier que la troisième place est plutôt avantageuse à Mexico, où c'est justement Verstappen, troisième l'an passé, qui a pris la tête au départ. "Je suis relativement content de cette position. Le chemin est long jusqu'au premier virage", conclut Hamilton.