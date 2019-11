Russell : "Je me sens assez bien pour piloter"

George Russell était souffrant ce jeudi soir, et l'équipe Williams s'est mise en quête d'un remplaçant ; candidat évident, le pilote de réserve Mercedes Esteban Ocon a les jambes trop longues pour s'installer confortablement dans la FW42, et c'est donc sur son ancien pilote Sergey Sirotkin, actuel pilote de réserve Renault et McLaren, que l'écurie britannique a jeté son dévolu.

La priorité était néanmoins que Russell puisse participer au Grand Prix comme prévu ; l'Anglais a été jugé apte à disputer les essais libres par Hintsa Performance, qui gère sa préparation physique, et s'il n'est pas dans une forme optimale, il devrait être en mesure de poursuivre cet ultime week-end de course de la saison 2019.

Mais quel est ce souci de santé qui a failli le laisser sur la touche ? "Je ne vais pas m'épancher là-dessus", répond Russell. "C'est juste quelque chose de différent. J'en dirai davantage le moment venu, mais pas maintenant. Comment on se sent quand on est assis sur son lit d'hôtel et comment on se sent au volant, ce sont deux choses très différentes. Je ne me sentais pas trop mal hier soir, mais je ne savais pas comment j'allais me sentir aujourd'hui."

"Vous comprendrez quand j'expliquerai, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le bon moment. La priorité absolue est de prendre soin de moi, et il a toujours été prévu que nous évaluions la situation après les essais libres. Bien sûr, l'équipe a besoin d'un plan B, et elle en a un. Je ne me sens pas à 100%, mais assez bien pour piloter. C'est l'essentiel."

La directrice d'équipe Claire Williams n'a pas souhaité, elle non plus, donner davantage de détails sur le mal qui affecte Russell ou sur l'identité de son éventuel remplaçant. "C'est la fin de saison, n'est-ce pas ?" a-t-elle commenté plus tôt dans la journée au micro de Sky Sports F1. "Je pense que tout le monde se sent un peu las."

"Dès qu'on a un pilote pour lequel on est un peu inquiet, il faut évidemment avoir une solution de secours dans une certaine mesure, nous nous sommes donc assurés que ce soit le cas. Je ne souhaite pas faire savoir qui cela pouvait être, mais j'espère que ça ira pour George et qu'il sera dans la voiture pour tout le week-end."

Comme souvent, Russell et Robert Kubica ont conclu cette journée loin de la concurrence en matière de performance, le Britannique devançant son coéquipier d'une seconde et étant lui-même relégué à une seconde d'Antonio Giovinazzi au 18e rang.

"Le rythme était relativement médiocre, il nous faut comprendre pourquoi. Mais la voiture était agréable à piloter. On dirait que quand la sensation est bonne, nous sommes lents, et quand la sensation n'est pas bonne, nous sommes relativement rapides. J'étais assez satisfait des EL2, mais seul le chrono compte, et le chrono n'y est pas", conclut Russell.

Propos recueillis par Adam Cooper