Sainz : Nous pouvons attaquer plus avec les nouveaux pneus

Après plusieurs essais au volant de mulets l'an passé, les pilotes ont pu se faire une véritable idée des nouvelles roues 18 pouces qui équipent les F1 2022 il y a quelques jours, lors des essais de pré-saison de Barcelone. Mais avec une refonte des règles profonde et un étrange phénomène aérodynamique ayant causé du souci, les pneus n'ont pas été le centre d'attention en Espagne, ce qui laisse penser que la différence avec les anciennes roues 13 pouces n'est, au final, pas si importante.

Toutefois, Carlos Sainz note un changement avec les nouvelles enveloppes de Pirelli. L'Espagnol, qui a couvert le plus de tours au cours des trois journées d'essais, affirme que les 18 pouces permettront aux pilotes d'attaquer beaucoup plus par rapport aux récentes saisons. "J'ai mené plusieurs essais l'an dernier, je pense avoir fait trois ou quatre jours au total avec les pneus", explique le pilote Ferrari.

"Ils semblent bien s'adapter à cette nouvelle génération de voitures, ils semblent au moins vous permettre d'attaquer un peu plus. Par rapport aux autres années, [il y a] peut-être un peu moins de surchauffe, un peu moins de dégradation. Il y a toujours une dégradation, ça reste un pneu qui se dégrade et qui surchauffe, mais, selon moi, je sens que c'est un peu meilleur au niveau de l'ampleur. Le travail fait par Pirelli l'an dernier et le développement semblent commencer à payer un peu."

Sainz précise également qu'il y a potentiellement un écart de performance plus grand entre les composés, ce qui pourrait rendre les stratégies en course plus intéressantes si cela venait à être confirmé.

"Il semble qu'il y ait aussi un grand écart entre les composés alors que ces dernières années, les [pneus de type] C2, C3 et C4, par exemple, étaient tous très proches", ajoute-t-il. "[Cette saison], il semble qu'il y ait, au moins à Barcelone, un écart de grip plus important entre deux composés. Ça pourrait donc varier les choses en course. En ce sens, il y a quelques différences de plus par rapport à l'an dernier."

Alex Albon, Williams FW44

Si Valtteri Bottas a expliqué que le graining n'était qu'un "problème mineur" avec les nouveaux pneus, Alexander Albon avance que les températures fraîches relevées à Barcelone pendant les essais ont contribué à la bonne tenue des gommes.

"Les zones de fonctionnement semblent être plus indulgentes", reconnaît le pilote Williams. "Mais c'est dur à dire, il fait froid ici [à Barcelone] en ce moment et les sensations sont toujours très bonnes à cette période de l'année à Barcelone. Nous verrons comment sera la situation à Bahreïn, lorsque les températures auront grimpé, mais c'est plutôt positif pour le moment."

Mais il n'y a pas que des optimistes. Prenons l'exemple de Lance Stroll, qui indique : "Pour moi, le comportement [des pneus] a été très similaire à celui du passé. D'après ce que j'ai ressenti sur les longs relais, ils surchauffent et se dégradent. Ce sont des choses que les pneus ont fait lors des années précédentes."