Sargeant ne voit pas pourquoi Williams ne le garderait pas

La première saison de Logan Sargeant en Formule 1 aura été bien difficile. Le rookie américain a cruellement manqué de compétitivité en encaissant un 26-0 dans l'exercice des qualifications face à Alexander Albon, son coéquipier ayant marqué 27 points en course quand il n'en a inscrit qu'un seul – à Austin, à la faveur de deux disqualifications.

Le second baquet Williams est le seul qui reste à pourvoir en vue de la saison 2024, et Sargeant est donc en danger. Le Floridien n'est ainsi toujours pas fixé sur son sort après un Grand Prix de Las Vegas où il a dégringolé de la sixième à la 16e place avec une stratégie à un arrêt certes peu optimale.

Cela faisait suite à des qualifications plus convaincantes, où Sargeant a battu Albon d'un dixième en Q1 avant d'être devancé d'un dixième en Q2 et de deux dixièmes en Q3, prenant ainsi la septième place. "J'ai enfin été capable de réussir trois segments qualificatifs", se réjouit-il à Abu Dhabi. "C'était vraiment cool. Le fait qu'on ait une voiture rapide à Vegas a aidé, c'est sûr. Mais c'était vraiment mon temps fort [de la saison 2023]."

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé à Abu Dhabi s'il a bon espoir d'être conservé pour 2024 à la suite de ce résultat encourageant, Sargeant répond : "C'est une bonne question ! Franchement, je ne sais pas. Personnellement, je prends les choses course après course. Du point de vue du pilotage, je trouve que tout est bien meilleur depuis un certain nombre de manches. J'essaie juste de faire mon travail du mieux possible. Et vu comme ça se passe ces derniers temps, je ne vois pas le moindre problème."

Rappelons que le directeur d'équipe James Vowles avait fait savoir il y a un mois et demi qu'aucune décision sur Sargeant ne serait prise avant le terme de la campagne 2023 : "Je pense que ce sera jusqu'à la fin de la saison. On s'est déjà engagés dans la direction que l'on a prise. Il a des objectifs à atteindre et ce serait une erreur d'aller à l'encontre de ce choix. Donc ce sera à la fin de l'année."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas