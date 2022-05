Le stress de Tsunoda a "dépassé la limite" à Monaco

Charger le lecteur audio

On le sait, Yuki Tsunoda n'est pas le pilote le plus calme du plateau. Et cela s'est vu aujourd'hui lors des essais libres du Grand Prix de Monaco ! Le Japonais de 22 ans a multiplié les messages radio pour se plaindre du trafic sur la piste de la Principauté, la plus courte au calendrier de la Formule 1 avec ses 3,337 kilomètres.

"J'ai commencé les EL1 en criant pas mal !" admet-il. "Bien sûr, moins qu'à Barcelone. Et quasiment à chaque tour lancé, j'avais du trafic. La situation était très similaire en EL2, et en plus, j'ai commis une grosse erreur avec le premier train de pneus, j'ai d'emblée fait un énorme blocage à l'avant et j'ai fait un plat, j'ai dû finir le premier relais relativement tôt. Mon niveau de stress a dépassé la limite."

Pour couronner le tout, Tsunoda a gêné la Haas de Kevin Magnussen, qui était sur un tour rapide, à la chicane lors des Essais Libres 2. Cela lui a valu, déjà, sa quatrième réprimande de la saison ; une cinquième entraînera une pénalité de dix places sur la grille. "Bien qu'il ne soit pas courant d'infliger des sanctions pour une gêne en essais libres, l'incident était suffisamment grave pour justifier celle-ci", ont indiqué les commissaires.

"J'ai vécu une très mauvaise expérience aujourd'hui", ajoute Tsunoda en tirant le bilan de son vendredi. "C'était inattendu. J'espère une meilleure situation demain. En même temps, je sais devoir me concentrer sur ce que je dois faire. On ne peut pas se plaindre à chaque fois qu'il y a du trafic, car tout le monde fait face à la même situation."

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Les performances de Tsunoda n'étaient pas mauvaises avec une onzième place en EL1 et une dixième dans la seconde séance, mais c'est bien Pierre Gasly qui a le plus impressionné chez AlphaTauri, sixième en début d'après-midi puis septième en EL2, toutefois à plusieurs dixièmes de la McLaren de Lando Norris et de la Mercedes de George Russell.

"Je dois dire que je suis vraiment, vraiment content de ce vendredi en matière de performance", se délecte le Français. "Nous étions toujours au sommet du milieu de tableau, ce qui est vraiment positif. Nous avons montré beaucoup de points positifs ce vendredi. Je suis parvenu à faire des tours propres, à ne pas faire d'erreurs et à être compétitif. Je ne dirais pas que je me sens à l'aise à 100% pour l'instant, car j'ai touché le mur quelques fois çà et là en essayant de trouver la limite, mais dans l'ensemble je suis très satisfait, et nous allons essayer de faire un nouveau pas en avant pour demain."

Encore faut-il concrétiser en qualifications sans se faire piéger par le trafic. "Il va falloir trouver la bonne place [en piste]", indique Gasly, habitué du top 6 dans cet exercice en 2020, mais qui n'est entré dans le top 8 qu'une fois cette saison. "C'est une piste courte. Beaucoup de voitures et de pilotes compétitifs vont essayer de trouver la meilleure place sur une piste minuscule. Ça ne va clairement pas être facile. Mais je suis certain que nous avons le rythme pour passer en Q2. Il faut juste que nous restions propres, que nous ne fassions aucune erreur et ne soyons impliqués dans aucune situation stupide."

Propos recueillis par Luke Smith