Red Bull ne s'attendait pas à un tel écart avec Ferrari

Charger le lecteur audio

Sergio Pérez admet que Red Bull a été pris de court par l'écart constaté avec Ferrari lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Monaco. Si tout le monde s'attendait à voir la Scuderia jouir d'un léger avantage dans les rues de la Principauté grâce à une F1-75 à l'aise dans les portions lentes depuis le début de la saison, le delta de performance a dépassé ce qu'il avait été la plupart du temps jusqu'à aujourd'hui.

Le meilleur chrono, signé par Charles Leclerc en EL2, a permis au Monégasque d'être 0"379 plus rapide que Sergio Pérez, classé troisième et premier pilote Red Bull. Max Verstappen a quant à lui été relégué à sept dixièmes. Red Bull n'avait pas imaginé un tel fossé face à la concurrence de Maranello, d'autant que les débats étaient encore serrés lors de la première séance du jour, où Sergio Pérez avait terminé à seulement 39 millièmes de Charles Leclerc.

"Dans l'ensemble, on dirait qu'il nous en manque un peu par rapport aux Ferrari", déplore le pilote mexicain. "Ils semblent vraiment forts. On analysera les données et on verra ce que l'on peut faire, mais ils semblent être très rapides aujourd'hui. On était un peu surpris par l'écart avec eux aujourd'hui. On s'attendait à un écart, mais pas un tel écart. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, et on verra demain. C'est en Q3 que ça comptera."

De son côté, Max Verstappen a expliqué que les changements de réglages effectués entre les deux séances du jour avaient eu un effet finalement néfaste sur le comportement de sa monoplace. Le leader du championnat compte donc sur de nouvelles modifications pour constater une amélioration samedi et se rapprocher de Ferrari.

"Si l'on a un meilleur équilibre, on peut attaquer un peu plus les virages, et du coup les chronos s'améliorent", avance-t-il. "Par rapport à Ferrari, on doit clairement encore trouver plus de rythme, donc maintenant il s'agit de peaufiner les choses et de trouver un meilleur équilibre. Le circuit paraît différent cette année avec les nouvelles voitures ; elles sont un peu plus lourdes et plus lentes, et c'est un peu plus bosselé car elles sont plus rigides."

Le top 3 des EL2 à Monaco