Verstappen : "Ce qui est arrivé à Masi est très injuste"

Max Verstappen estime que le choix fait par la FIA d'écarter l'ancien directeur de course Michael Masi "n'est pas la bonne décision". Présent en conférence de presse ce jeudi à Barcelone, en marge de la première session d'essais hivernaux, le Champion du monde en titre a pris la défense de celui qui sera désormais remplacé alternativement par Eduardo Freitas et Niels Wittich. Un choix annoncé la semaine dernière par la FIA, en plus d'instaurer un système d'assistance de type VAR via une salle vidéo à distance.

Max Verstappen n'est pas revenu sur le fond des décisions prises par Michael Masi à Abu Dhabi et qui ont ensuite entraîné une vive polémique. Le Néerlandais estime toutefois que la situation de l'Australien était difficilement tenable et que le contexte ne se prêtait pas à une prise de décision sereine.

"Je pense que ce n'est pas correct", a-t-il réagi pour évoquer l'éviction de Michael Masi. "Tout le monde essaie de faire le meilleur travail possible, tout le monde peut toujours avoir besoin d'aide. Comme nous les pilotes aussi : nous avons toute une équipe derrière nous, nous le démontrons. Pour moi, ce qui est arrivé à Michael est très injuste, il a vraiment été jeté en pâture. Les gens parlent énormément de ce qui a été décidé à Abu Dhabi, mais peut-on imaginer un arbitre, dans n'importe quel sport, où l'entraîneur ou son équivalent lui crie dans les oreilles en permanence ? 'Carton jaune ! Carton rouge ! Pas de décision ! Pas de faute !'"

"C'est impossible de prendre une décision. Alors je pense tout d'abord que le fait que la F1 autorisait aux membres des équipes de lui parler quant aux décisions à prendre, c'était un tort. Il fallait que ce soit Michael qui prenne ses propres décisions, et avoir des gens en train de crier dans ses oreilles était difficile."

Le fait qu'ils l'aient viré est vraiment incroyable. Je suis vraiment désolé pour Michael. Max Verstappen

Sans équivoque, Max Verstappen affirme ne pas comprendre la manière dont le directeur de course a été sacrifié en exemple, sans avoir de seconde chance ni de soutien dans sa tâche, ce qui aurait pu, selon le pilote Red Bull, améliorer les choses.

"Qu'ils l'aient viré comme ça en premier lieu, pour moi c'est inacceptable", a-t-il fustigé. "Le fait qu'ils l'aient viré est vraiment incroyable. Je suis vraiment désolé pour Michael. Parce que je pense que c'était un directeur de course très compétent. Je n'ai rien contre les nouveaux directeurs de course, car je pense qu'ils sont aussi très compétents et très bons. Mais personnellement, et pour Michael, je me suis senti vraiment triste et je lui ai aussi envoyé un message."

"Ce n'est pas la bonne décision. Surtout quand on pense que si l'on avait placé quelqu'un à ses côtés… Après la mort de Charlie [Whiting], c'était très difficile de prendre la relève de quelqu'un comme lui. Il avait tellement d'expérience des années précédentes, et Charlie avait aussi de l'aide autour de lui. Peut-être que Michael en avait juste besoin d'un peu plus. Tout le monde a besoin d'expérience. Quand je suis arrivé en F1, ma première année, quand j'y repense aujourd'hui, j'étais un débutant. Je suis bien meilleur que je ne l'étais à l'époque, et je pense que ça aurait été pareil pour Michael. Alors le virer immédiatement, pour moi ce n'est pas la bonne décision. Mais je lui souhaite tout le meilleur pour la suite et j'espère que ce sera mieux pour lui qu'être directeur de course en F1."