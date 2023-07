Verstappen a vu les simulations 2026 : "C'est plutôt horrible"

Ce que Max Verstappen a vu et entendu des ingénieurs Red Bull concernant les évolutions réglementaires de la Formule 1 pour 2026 ne lui plaît pas du tout. Faisant écho à la position de son patron Christian Horner, et aux interrogations soulevées par plusieurs écuries concernant les travaux de la FIA sur la future réglementation moteur, le double Champion du monde n'y va pas par quatre chemins.

Comme Motorsport.com l'expliquait en fin de semaine dernière, la part égale entre énergie thermique et électrique sur les futures unités de puissance suscite des inquiétudes, allant jusqu'à craindre de voir des pilotes manquer de puissance en pleine ligne droite sur certains circuits, faute de régénération suffisante.

Du côté de Milton Keynes, Max Verstappen a pu observer certaines simulations des performances des F1 pour 2026, et ses impressions sont elles aussi teintées d'inquiétude.

"J'en ai parlé avec l'équipe et j'ai déjà vu des données sur le simulateur", explique le Néerlandais. "Pour moi, c'est plutôt horrible. Si tu vas à fond dans la ligne droite à Monza, c'est environ 400 ou 500 mètres avant le bout de la ligne droite que tu dois rétrograder parce que c'est plus rapide de faire ainsi. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Bien sûr, c'est probablement l'un des pires circuits."

Max Verstappen redoute également un règlement qui accorderait trop d'importante à la partie moteur et en ferait de nouveau un facteur de différenciation risquant de provoquer des écarts au sein du peloton.

"Le problème pour moi, c'est qu'on dirait que ce sera une compétition entre moteurs thermiques, donc celui qui aura le moteur le plus puissant aura un grand avantage", avance-t-il. "Je ne pense pas que ça devrait être l'intention de la Formule 1, car ça relancerait une énorme course au développement et ça deviendrait assez coûteux de trouver quelques chevaux ici ou là. Je pense que c'est plutôt le contraire qui devrait se produire. En plus, les voitures ont probablement beaucoup moins de traînée, donc ce sera encore plus dur de doubler en ligne droite."

Pas convaincu par l'aéro active

La F1 pourrait aller plus loin que le simple DRS en 2026.

Si la traînée aérodynamique doit diminuer, c'est parce que la F1 compte introduire une aérodynamique active sur les monoplaces, avec des ailerons amovibles pour les lignes droites. Une solution qui, elle aussi, provoque beaucoup de scepticisme chez Max Verstappen.

"Il y a l'aérodynamique active, que tu ne peux pas contrôler, le système le fera à ta place", déplore-t-il. "Je pense que ça rend la voiture très gênante à piloter, car je peux préfère la contrôler moi-même. Bien sûr, quand tu es derrière quelqu'un, tu as peut-être besoin de plus d'avant ou d'arrière, ce genre de choses. Mais si le système commence à contrôler ça à ta place, je ne pense pas que ce soit la bonne direction à prendre."

"Et puis le poids va de nouveau augmenter. Alors oui, il faut sérieusement se pencher sur la question, parce que 2026, ce n'est pas si loin. Et pour l'instant, je trouve que les chiffres et les données que je vois paraissent très mauvais. Ce n'est pas quelque chose qui me rend très enthousiaste pour le moment."

Propos recueillis par Ronald Vording