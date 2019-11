Vettel s'amuse de la vitesse de pointe "suspecte" des Red Bull

Pour la deuxième fois de suite, et alors que les six pole positions depuis le retour de la trêve étaient toutes tombées dans l'escarcelle de Ferrari, ce n'est pas un pilote en rouge qui s'élancera en tête. Sebastian Vettel a échoué à 123 millièmes de Max Verstappen et devra partir du second emplacement de la grille de départ. Une situation d'autant plus étonnante que Ferrari semblait en position de profiter d'un avantage de vitesse sur la piste d'Interlagos, mais Red Bull a su rivaliser sur l'ensemble du tour.

Cette situation n'est évidemment pas sans faire écho aux doutes qui entourent les performances de l'unité de puissance de Maranello, sous le feu des projecteurs depuis plusieurs mois et qui a été à l'origine, sans qu'elle soit nommée, de deux directives techniques sur les moteurs et leur utilisation.

"Il faut reconnaître que nous avons été battus à la loyale aujourd'hui. C'était une surprise. Pas qu'ils soient rapides, mais qu'ils soient aussi rapides dans les lignes droites", a d'abord déclaré Vettel, avant de lancer, sur le ton de la plaisanterie, sourire aux lèvres et en se tournant vers Verstappen, assis à ses côtés en conférence de presse : "C'est donc un peu suspect..." Une référence directe aux propos tenus par le Néerlandais après le GP des États-Unis.

Lire aussi : Légalité moteur : nouvelle clarification de la FIA sur la combustion

Malgré tout, comme à Austin, l'Allemand peine à expliquer que la vitesse de Ferrari ne soit plus aussi décisive. "Nous avons vu beaucoup de séances de qualifications où nous étions toujours un peu plus rapides que tout le monde dans les lignes droites et perdions un peu [de temps] dans les virages. Mais aujourd'hui, nous étions aussi rapides, ou Max et Alex [Albon] allaient aussi vite, dans les lignes droites. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi. Nous n'avons rien fait de différent."

Quant à Verstappen, pas véritablement amusé par la remarque de Vettel, il a surtout mis en avant le fait que la RB15 n'avait pas été la plus rapide dans le dernier secteur, qui comprend une pleine charge de 1,2 km (dans l'ordre, Leclerc, Bottas, Hamilton, Vettel et Verstappen se tiennent en 23 millièmes dans le dernier secteur). "L'an passé, nous étions assez bons ici", a-t-il également rappelé, lui qui avait la victoire en ligne de mire avant un contact avec un retardataire. "Mais je pense que cette année, nous avons fait un pas en avant. Nous avons appris de nos erreurs lors des dernières courses et nous sommes revenus plus forts, et tout fonctionne bien."