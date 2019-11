Vettel-Leclerc : Ferrari avance après une situation "inacceptable"

Dix jours après l'accrochage survenu entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel à Interlagos, l'heure est à l'apaisement chez Ferrari. Comme l'avait promis Mattia Binotto dès le soir du Grand Prix du Brésil, c'est en interne que les suites de l'incident ont été soulevées, à travers des discussions menées dans l'intimité des murs de Maranello. À l'aube du dernier rendez-vous de la saison à Abu Dhabi, le directeur de la Scuderia assure que les deux pilotes ont conscience de la faute commise à Interlagos et que tout se passe en bonne intelligence entre ses ouailles.

Interrogé sur ces échanges a priori fructueux, Binotto précise qu'ils ont eu lieu non seulement le dimanche après la course mais également dans les jours qui ont suivi. "Nous avons discuté ensemble, tous les trois mais aussi individuellement, et je crois qu'ils comprennent que ce qui s'est passé était inacceptable", insiste-t-il. "Nous savons désormais comment aller de l'avant."

Comme il l'avait fait peu après le double abandon au Brésil, le patron de Ferrari a de nouveau assuré que ses deux pilotes entretenaient de très bonnes relations, meilleures selon lui que celles imaginées par certains observateurs. Revenant sur les épisodes qui ont jalonné la collaboration de Vettel et Leclerc en 2019, il a même donné des exemples concrets pour justifier sa perception.

"La vérité, c'est qu'ils s'amusent ensemble, tout comme ils ont une relation qui est bonne et harmonieuse, ce qui est peut-être différent de ce que l'on peut lire ou penser", persiste-t-il. "Vous pourriez penser qu'ils sont en conflit en piste, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, je me souviens qu'après la controverse en Russie, nous avons passé un bon moment tous les trois au restaurant au Japon. Ils ont même pris leurs téléphones pour se montrer leurs photos. C'est toujours sympathique et c'est chouette qu'ils apprécient chacun la compagnie de l'autre."

Très attaché à déminer la situation, alors qu'il a qualifié de "chance" l'accrochage d'Interlagos car il offrait l'opportunité de mettre les choses au point avant 2020, Binotto souligne également que Vettel et Leclerc ont tous les deux "l'esprit d'équipe" et que ce point crucial était rassurant. "Je crois que l'esprit d'équipe est très important pour s'assurer que nous soyons tous à notre meilleur niveau", conclut-il. "Vraiment, l'esprit d'équipe est selon moi ce que nous avons amélioré cette année, et ce sera au profit de l'année prochaine."