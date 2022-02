Williams lancera sa F1 2022 juste avant Mercedes et Ferrari

Charger le lecteur audio

Williams était la dernière écurie de Formule 1 à ne pas avoir communiqué de date de lancement de sa saison 2022 ; c'est désormais chose faite puisque la structure détenue par le fonds d'investissement Dorilton Capital a pour cela donné rendez-vous à ses fans et au public le 15 février, à 14h, en ligne.

Si l'équipe a bien communiqué en mettant en avant le "lancement de la saison 2022", il devrait bien s'agir d'une présentation de sa voiture pour la campagne à venir et qui répondra au nouveau Règlement Technique. Toutefois, précisons évidemment que, comme pour Haas la semaine dernière, il y a de grandes chances pour que la F1 dévoilée ne soit pas la version qui prendra la piste lors des essais hivernaux (à Barcelone du 23 au 25 février, Bahreïn du 10 au 12 mars), encore moins celle qui roulera à Sakhir pour le premier Grand Prix de l'année, du 18 au 20 mars.

Après avoir conservé le même duo de pilotes pendant deux saisons, Williams alignera Nicholas Latifi et un nouveau venu, Alexander Albon, déjà passé par Toro Rosso et Red Bull auparavant. Ce dernier prend ainsi la place laissée vacante par le départ de George Russell et, en dépit de ses liens assumés avec le groupe autrichien, le Thaïlandais arrive "libre" dans la structure dirigée par Jost Capito et motorisée par Mercedes.

Depuis son acquisition par Dorilton Capital, en septembre 2020, Williams a profondément restructuré son organisation. Capito a rejoint Grove en tant que PDG en décembre de la même année, puis a repris le rôle de directeur d'équipe lors du départ de Simon Roberts, qui assurait ce poste depuis le retrait de la famille Williams, en juillet 2021.

Capito a également engagé deux anciens de Volkswagen Motorsport à des postes clés. François-Xavier Demaison a été nommé directeur technique en mars 2021 puis responsable de la piste et de l'ingénierie. Et en novembre dernier, Sven Smeets a pris le rôle de directeur sportif. Au contraire, Doug McKiernan, qui a rejoint l'équipe en février 2018 et a occupé divers rôles dont celui de designer en chef, a quitté Williams la saison dernière. Plus récemment, c'est le directeur de l'ingénierie, Adam Carter, qui a quitté l'équipe britannique.

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Horaire Images 4 février Haas VF-22 12h Photos 9 février Red Bull RB18 17h 10 février

Aston Martin AMR22 15h 11 février

McLaren MCL36 20h 14 février

AlphaTauri AT03 12h 15 février

Williams FW44 14h 17 février

Ferrari F1-75 14h 18 février

Mercedes W13 ? 21 février Alpine A522 ? 27 février Alfa Romeo C42 9h