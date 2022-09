Aleix Espargaró rassuré par ses performances à Misano

Charger le lecteur audio

Il faudra compter avec les pilotes Aprilia ce week-end. Après une course en demi-teinte en Autriche, où seul Fabio Quartararo a été en mesure de résister à la domination des Ducati, Aleix Espargaró et Maverick Viñales semblent dans le coup à Misano, s'étant tous deux classés dans le top 7 en EL2. Auteur du septième chrono du jour, Espargaró s'est même rassuré sur ses performances ce vendredi.

"Sincèrement, je suis satisfait parce que j'arrivais à Misano avec quelques doutes. Ça n'a pas été mon meilleur circuit par le passé, j'y ai toujours eu du mal, mais j'ai été très compétitif, surtout avec le pneu de course", a déclaré le Catalan. "Il y avait des tours où le chrono baissait et je suis même passé premier. Je suis satisfait ! Avec le pneu tendre je n'ai pas été très compétitif, il ne m'a pas plu. Les Ducati ont beaucoup amélioré mais je crois qu'avec le pneu de course je suis le plus rapide avec Maverick et Fabio."

Espargaró a conclu la journée à quatre dixièmes d'Enea Bastianini, leader d'un quadruplé Ducati, et a également été devancé par Fabio Quartararo mais ses performances dans les relais longs sont plus importantes à ses yeux : "Je crois qu'on a eu un rythme similaire en pneu medium. C'est vrai que Fabio a sorti un 1'31"8 et moi 1'32"1, mais Maverick a aussi fait 1'31"8 donc je crois qu'avec les deux Aprilia, on a été très compétitifs, ainsi que Fabio. Les Ducati ont passé un cap avec le pneu tendre et semblent plus rapides mais je crois que c'est assez similaire."

Fabio Quartararo a confié son espoir de capitaliser sur la pénalité de Pecco Bagnaia, vainqueur des trois dernières courses, mais Aleix Espargaró pense que l'Italien saura vite compenser les trois places perdues sur la grille de départ, et ne veut de toute façon pas se focaliser sur les performances des deux pilotes qui l'entourent dans la lutte au championnat.

"[La pénalité de Bagnaia] ne va absolument rien changer. Au final, tout va rentrer dans l'ordre. [En admettant qu'il parte quatrième], si le cinquième ne l'emporte pas, que rien d'étrange ne se passe, il ne va rien se passer et les positions vont se remettre dans l'ordre."

Aleix Espargaró

"Je ne pense pas trop au championnat maintenant, je pense à bien faire, à essayer de gagner et de revenir sur le podium", a-t-il ajouté. "En ce sens, je me fiche que ce soit l'un ou l'autre [qui gagne]. Fabio est très compétitif mais les Ducati aussi, trois surtout qui sont très rapides en course ici, donc il faudra voir."

Viñales se sent prêt à jouer la première ligne

Maverick Viñales, qui a devancé Aleix Espargaró d'une position dans l'après-midi, estime qu'il aurait pu réaliser un meilleur chrono au cours de la phase de time attack en fin de séance mais, comme son coéquipier, il se réjouit surtout de son rythme de course.

"C'est dommage de ne pas avoir pu faire un bon tour en pneu tendre mais très positif d'avoir eu un bon rythme en permanence avec le pneu de course", a déclaré celui qui a disputé son premier Grand Prix avec l'Aprilia sur ce circuit l'an passé. "On semble avoir une belle opportunité donc il faudra être très intelligent tout au long du week-end et attaquer fort."

"On peut faire de gros progrès dans le quatrième secteur et de petits dans les trois autres", a précisé Viñales. "En fait, je pense que s'il ne pleut pas demain, on pourrait être en première ligne. C'est notre objectif."

Après 12 mois à piloter l'Aprilia aux quatre coins du monde, Viñales a pu mesurer sa progression sur une machine aux caractéristiques diamétralement opposées à celles de la Yamaha : "Je me sens toujours mieux sur la moto et j'aime vraiment rouler à Misano. C'est incroyable de voir les progrès possibles en une année. J'ai roulé en 1'31"8 en pneu medium et l'an dernier en qualifications j'étais autour des 1'32"3, donc j'ai énormément progressé. Je suis évidemment très heureux."

Maverick Viñales

Viñales se sent en mesure de favoriser les chances de titres d'Espargaró, son travail étant de plus en plus pertinent dans le garage de la marque italienne : "Évidemment que je peux aider Aleix parce que je suis très rapide, très précis et pas seulement dans une course : ça fait quatre ou cinq courses qu'on est constamment devant. Ça apporte plus d'informations sur les virages, la façon d'ouvrir les gaz, de freiner, la vitesse en courbe avec la moto. Ça nous aide tous."

Viñales estime même qu'un bon résultat sera possible quelles que soient les conditions ce week-end. Le risque de pluie est élevé pour le reste du week-end mais il ne craint plus les averses : "Sous la pluie, c'est une question de sensations. À chaque fois que j'ai roulé sous la pluie avec cette moto, j'ai toujours été dans le top 3 et cette piste offre beaucoup d'adhérence. Je me vois à l'avant aussi sur le mouillé. Je pense qu'on peut être forts sous la pluie."

"Avant, j'étais très mauvais sous la pluie mais dès que j'ai changé de moto, je suis devenu bon", a-t-il détaillé. "C'est lié aux sensations. Pour moi c'est surtout ça : si la moto donne les bonnes sensations, une bonne adhérence, on est rapide sur le mouillé. Si la moto n'offre pas de grip, on se sent très mal et on est très lent."

