Aleix Espargaró doit "prendre un risque" dans ses réglages

Seulement huitième de la course sprint au Mugello, Aleix Espargaró n'a pas pu se mêler à la lutte aux avant-postes avec les Ducati et a même vu l'arrivée deux secondes derrière la KTM de Jack Miller et la Honda de Marc Márquez. L'Aprilia n'était pas au niveau espéré par le #42 samedi, tant en qualifications qu'en conditions de course.

"Il me manquait un peu de performance", a reconnu Espargaró. "J'ai donné tout ce que j'avais, j'ai fait un tour absolument parfait en qualifications, un 1'45"3. Ce n'était pas suffisant pour me battre pour la pole position face aux Ducati."

"En course sprint, je n'ai pas pris un bon départ mais le rythme n'était pas mauvais. J'étais le plus rapide des Aprilia avec une assez grosse marge, mais pas assez pour jouer le podium donc je suis un peu déçu. J'attendais une position bien meilleure au Mugello avec ma moto."

Alors qu'il a souvent été limitée par une augmentation de la température et de la pression de son pneu avant dans le trafic depuis le début de la saison, Espargaró n'a "pas eu le moindre problème" à ce niveau au Mugello, un circuit où ce phénomène se produit moins. C'est surtout dans les phases de freinage que la RS-GP est à la peine et le Catalan anticipe d'importants changements sur sa moto avant la course principale.

"Dans la dernière partie en entrée [de courbe], j'ai beaucoup de sous-virage avant de réaccélérer. Je n'arrive pas à finir le virage. L'équilibre ne semble pas bon parce qu'ils insistent pour garder l'aileron arrière mais pour moi c'est l'opposé, je n'ai pas de charge sur l'avant. Je crois que Maverick [Viñales] l'a retiré pour la course sprint parce que ce qu'il nous faut, c'est plus de charge en relâchant le frein avant. C'est la clé pour doubler et je ne peux pas vraiment le faire."

"En entrée de virage, ça va, mais avant de mettre les gaz, je perds de la charge et la moto sous-vire", a détaillé Espargaró. "C'est ce que l'on doit améliorer pour [la course principale]. Je pense que l'on doit prendre un risque et faire un gros changement."

Aleix Espargaró

Ces difficultés au freinage ont compliqué la tâche d'Espargaró dans les duels : "C'est un gros souci. J'ai pu doubler Enea [Bastianini] et Quartararo, j'étais beaucoup plus rapide qu'eux mais ce n'était pas suffisant pour revenir sur Marc devant moi. Je suis un peu déçu parce que j'attendais beaucoup plus au Mugello."

"C'est dur si la moto ne tourne pas, surtout pour doubler", a-t-il résumé. "J'ai la sensation que si je relâche les freins, je vais perdre l'avant. Et je dois être plus agressif dans les premiers tours, je dois faire plus de dépassements si je veux rester devant."

Aleix Espargaró a en tout cas pu disputer la course sprint sans se sentir limité par sa condition physique, malgré un talon resté très douloureux après sa grosse chute à vélo survenue jeudi : "Je tiens à remercier Nacho, le docteur en charge de la Clinica Mobile et Ángel Charte [directeur médical du MotoGP]. Je les aime ! Ils ont fait un travail incroyable."

"J'ai roulé avec de nombreuses blessures au cours de ma carrière mas cette fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu très mal [samedi] matin, même pendant le tour de qualifications, mais pendant la course sprint, je n'ai senti aucune douleur, j'ai roulé assez normalement. Je suis super content, merci à eux parce qu'ils ont rattrapé ma grosse erreur de jeudi."