Aleix Espargaró souffre d'un traumatisme cervical après sa chute

Aleix Espargaró a subi une chute à haute vitesse en fin de séance cet après-midi à Misano. Le pilote Aprilia a perdu le contrôle de sa moto au virage 15 et s'est retourné plusieurs fois dans les graviers. Après être resté prostré quelques instants, il a finalement pu se relever mais son équipe a précisé qu'il souffre d'un traumatisme cervical.

Espargaró a été placé au "repos complet" jusqu'à samedi, provoquant l'annulation de ses activités médiatiques. Aprilia a précisé qu'il sera à nouveau évalué avant les Essais Libres 2 samedi matin, sans donner de précisions sur le risque d'un forfait.

"Malheureusement, c'était une mauvaise chute", a commenté Espargaró. "J'ai très mal au cou et ce n'était certainement pas la meilleure façon de débuter le week-end. Je n'ai pas eu de bonnes sensations aujourd'hui. Il y avait beaucoup de vibrations et ça m'a empêché de piloter proprement. J'ai attaqué pour entrer dans le top 10 et sauver la journée en piste, mais ça n'a pas suffit. Maintenant, je vais essayer de me reposer autant que possible et je ferai tout mon possible pour reprendre la piste demain matin."

Avant la pause estivale, Aleix Espargaró a disputé plusieurs courses avec des douleurs au talon gauche, qu'il s'est fracturé en deux endroits en chutant à vélo avant le GP d'Italie. Il n'a manqué aucune course en raison de cette blessure.

S'il est apte à rouler samedi matin, le vainqueur du Grand Prix de Catalogne devra passer par la Q1 puisque sa chute l'a privé d'un top 10 cet après-midi et qu'il a terminé la séance au 13e rang. Les deux Français du plateau, Fabio Quartararo et Johann Zarco, seront également en Q1 samedi.

Aleix Espargaró ne sera pas le seul pilote diminué puisque plusieurs pilotes portent encore les stigmates des chutes du premier départ au GP de Catalogne, même s'ils n'ont pas de fractures. Pecco Bagnaia souffre encore du genou droit et Marco Bezzecchi a des douleurs au niveau du pouce de la main gauche.

Enea Bastianini, qui souffre de fractures à la cheville et à la main après avoir provoqué la première chute, et Álex Rins, sur la touche depuis ses fractures de la jambe droite au Mugello, ont quant à eux déclaré forfait ce week-end.