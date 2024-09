Binder sent des progrès : "On commence doucement à trouver la voie"

Pendant que Pedro Acosta renouait avec le podium, Brad Binder a aussi pris de gros points dans le clan KTM au GP d'Aragón, même s'il n'a pas réalisé les mêmes coups d'éclat. Comme son futur coéquipier dans l'équipe officielle, il a réussi à s'extirper de la Q1 et a pris la septième place sur la grille de départ.

Seulement, quelques heures plus tard, la course sprint du Sud-Africain a été conditionnée par une très longue glissade à l'extinction des feux, un jeu d'équilibriste qui a scotché Johann Zarco derrière lui et l'a lui-même amusé.

"Je suis vraiment parti du mauvais pied, parce que dès que je me suis élancé, je me suis mis à patiner", a expliqué Binder au site officiel du MotoGP, non sans auto-dérision. "J'ai patiné tout du long jusqu'au premier virage et j'y suis arrivé tellement lentement que je n'avais pas assez de vitesse pour freiner assez fort et désengager mes devices, relever l'arrière ou désenclencher l'avant. Donc je suis resté bloqué en bas pendant la majeure partie du premier tour, ça n'était vraiment pas génial !"

Binder a vite pu remonter dans le classement durant ce sprint. Il a conclu le premier tour au huitième rang et a ensuite doublé Raúl Fernández et Pecco Bagnaia pour prendre la sixième place : "J'ai perdu plusieurs positions au départ, puis plusieurs autres après ça. Ensuite, j'ai juste essayé de trouver mes marques et d'avancer. J'ai fait quelques erreurs, je me suis loupé à l'entrée de quelques virages. D'une manière générale, après ce très mauvais départ avec ma grosse glissade, j'ai essayé un peu trop de me rattraper. C'est comme ça !"

En course principale, Brad Binder a gardé sa septième position au départ mais il a ensuite été englué dans un groupe, et n'a gagné des places qu'à la faveur d'une erreur de Franco Morbidelli puis de l'accrochage entre Pecco Bagnaia et Álex Márquez. Il était quatrième sous le drapeau à damier, après avoir souffert de la dégradation de ses pneus.

"J'ai fait de mon mieux pour essayer de gagner des places au début mais c'était super difficile. À partir du troisième tour, je me suis retrouvé derrière les autres et j'y suis resté toute la course. Ça a vraiment cuit le pneu avant. Je sollicitais vraiment le pneu arrière pour essayer de gérer ce que je perdais entrée de virage, pour revenir à la sortie, et je l'ai vraiment payé dans les cinq derniers tours. Je n'avais plus de pneu sur le côté gauche."

Brad Binder Photo de: KTM Images

"Pour une raison quelconque, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec l'avant tout le week-end", a-t-il ajouté. "Avec moins d'adhérence à l'arrière, ça semblait plus facilement gérable à l'avant, mais c'était évidemment plus difficile en sortie de courbe. Je pense qu'on peut beaucoup apprendre de cette situation et j'espère qu'on la comprendra pour Misano."

Au terme d'un week-end qui n'a donc pas totalement collé à ses attentes, Binder a tout de même inscrit un total de 17 points, son deuxième meilleur total de la saison. C'est certes moins qu'Acosta, qui a profité de ses deux troisièmes places pour reprendre l'avantage au championnat, mais le GP d'Aragón a été riche d'enseignements pour KTM selon le Sud-Africain, en prenant conscience des bons réglages à adopter.

"Je pense qu'on a fait de petits progrès ce week-end, on a testé quelque chose d'assez différent dans l'équilibre de la moto et elle semble tourner un peu mieux, j'ai un peu plus de confiance. Je pense qu'on commence doucement à trouver la voie."

"On a appris que pour l'équilibre de la moto, il faut un peu changer les choses", a-t-il précisé. "Il semble que si on prend les réglages de l'an dernier, ça ne fonctionne plus. On doit clairement modifier la répartition des masses."

Avec Léna Buffa