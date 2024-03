Brad Binder s'en sort bien après un week-end "horrible"

Premier rival de Pecco Bagnaia à Losail, Brad Binder a vécu un week-end plus difficile à Portimão mais a pu préserver sa deuxième place au championnat, en étant doublé par Jorge Martín mais en profitant de la chute de l'Italien. Le représentant KTM était assez confiant vendredi mais il n'a pris que la dixième place en qualifications, après une chute, et s'est classé derrière deux hommes disposant de la même machine que lui, Jack Miller et Pedro Acosta.

Lors de la course sprint, il est vite remonté au septième rang... mais a encore chuté, dès le troisième tour. Le pneu tendre déséquilibrait sa moto et la "poussait sur l'avant", ce qui lui a posé des problème tout au long de la journée.

"Ça a été compliqué !" résumait Binder samedi. "Malheureusement, je suis tombé dans mon premier tour lancé en Q2, j'ai dû rentrer au stand en courant et repartir sur ma moto de rechange. Et puis, le deuxième pneu que j'ai utilisé n'avait tout simplement aucune performance, pas du tout de grip, donc malheureusement, mes qualifs se sont pratiquement arrêtées là. Je me suis retrouvé à partir dixième."

"C'est toujours un peu compliqué de partir d'aussi loin. Pour autant, j'ai pris un bon départ. Je me suis retrouvé un peu enfermé, je n'ai pas pu dépasser les autres. Aujourd'hui, j'avais un peu de mal dans les virages les plus rapides, juste pour faire en sorte que la moto continue à tourner. J'ai fini par faire une minuscule erreur. J'ai élargi un tout petit peu et j'ai freiné comme je le fais toujours, mais je crois que la roue avant n'était pas tout à fait sur la trajectoire et, quand j'ai touché la bosse, elle s'est bloquée. Petite chute, rien de grave. Il vaut mieux que ça arrive un samedi qu'un dimanche."

Binder avait pourtant l'espoir de remonter sur les leaders : "Je crois que j'avais le rythme pour rouler avec les autres et au moins tenter ma chance, mais je n'ai jamais tout réuni. Dans le premier tour, j'ai tiré tout droit au premier virage, ensuite je suis tombé dans le troisième tour. J'étais plus ou moins dans le groupe, mais ça n'était tout simplement pas notre journée. Je n’ai pas tout assemblé, j’ai fait une erreur et il faut passer à autre chose."

Brad Binder a devancé Jack Miller en course Photo de: KTM Images

La course a été plus positive pour Brad Binder, sans pour autant qu'il soit véritablement en osmose avec sa moto. Le Sud-Africain a effacé Fabio Quartararo et Marco Bezzecchi dès le premier tour, Acosta au troisième et Miller au cinquième, ce qui lui a permis de remonter au sixième rang. Acosta a repris l'avantage et Binder semblait devoir terminer septième mais en fin de course, il a profité des chutes de Pecco Bagnaia, Marc Márquez et Maverick Viñales pour se classer au quatrième rang, un résultat honorable après trois journées délicates.

"Sincèrement, c'était un week-end vraiment dur, j'ai un peu souffert ce week-end. À chaque fois que je pensais qu'on était bons, je n'avais jamais vraiment la confiance pour attaquer ; à chaque fois que j'ai essayé d'attaquer, j'ai eu du mal, je perdais l'avant, ça pompait beaucoup quand je mettais les gaz et j'avais juste du mal à sortir des virages. Je n'ai pas vraiment trouvé les sensations que j'ai habituellement donc c'était un week-end vraiment dur pour nous. Évidemment, on a été beaucoup aidés en course, on a été vraiment chanceux de finir quatrièmes. En tout cas, pour un week-end horrible, ce n'est pas si mauvais."

"J'ai été chanceux", a insisté Binder. "Ils sont tombés devant moi donc ça m'a naturellement beaucoup aidé. Ce qui est important, c'est que si c'était un week-end super, super dur, on n'était pas si mauvais. On verra."

Binder estime que les problèmes rencontrés au cours du week-end sont bien identifiés et surtout qu'ils ne se présenteront pas lors des prochains rendez-vous : "Je pense que l'on a éliminé des choses et que l'on sait d'où ça vient. J'ai roulé avec des réglages vraiment, vraiment bizarres par rapport à tout le monde, ou au moins les KTM. Je pense que l'on était un peu hors-jeu sur cette piste mais ça devrait bien fonctionner sur toutes les autres pistes. Je n'ai pas vraiment trouvé mes marques ici, donc ça vient un peu de moi, je dois améliorer ça. Je pense qu'on devrait être bons en Amérique."

Avec Léna Buffa