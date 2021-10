Quartararo n'a pas pris de décision pour 2023 : "Tout est ouvert"

Le plateau 2022 sera bientôt complet, les dernières places à attribuer étant celles de VR46, destinées à Luca Marini, qui porte déjà les couleurs de l'équipe chez Avintia cette année, et Marco Bezzecchi, venu du Moto2. La situation est beaucoup plus floue pour 2023 et les prochains mois devraient être animés par de nombreuses négociations puisque l'immense majorité des contrats ne couvre que la saison à venir.

Fabio Quartararo pourrait être l'un des plus convoités après le titre mondial conquis il y a quelques jours. Déjà en 2019, lors d'une première saison impressionnante dans la catégorie reine, le Français avait suscité l'intérêt de Suzuki et de Ducati, ce qui avait poussé Yamaha à garantir dès janvier 2020 son arrivée dans l'équipe d'usine pour la saison actuelle.

Après une première campagne plus que réussie puisqu'elle a permis à Quartararo de devenir Champion du monde, un titre qui échappait à Yamaha depuis le dernier sacre de Jorge Lorenzo en 2015, le Niçois ne donne pas l'impression de vouloir changer d'air mais ne ferme aucune porte. Il veut se donner le temps de la réflexion, préférant laisser son entourage sonder l'intérêt de la concurrence.

"Pour l'instant, tout est ouvert", a confié El Diablo à Canal+. "Je me sens bien en ce moment. Bien sûr, on vient de gagner un championnat donc il faut vraiment en profiter mais pour l'instant, tout est ouvert. Il faut écouter tout le monde et je pense que pour l'instant, j'ai de très bonnes personnes qui gèrent ça : mon manager, en qui j'ai une confiance énorme. J'ai 100% confiance en lui. Pour l'instant, je pense qu'il faut juste profiter de ce moment. C'est encore tôt pour parler du futur."

À ce jour, seulement trois pilotes ont officiellement un contrat pour 2023, dont Franco Morbidelli, devenu le coéquipier de Fabio Quartararo en rejoignant l'équipe Yamaha factory au GP de Saint-Marin. Les deux autres sont Marc Márquez chez Honda et Brad Binder avec KTM, ces deux pilotes étant même engagés jusqu'en 2024. KTM n'a pas communiqué la durée du contrat de Raúl Fernández, placé chez Tech3 pour 2022, mais la marque autrichienne a de plus en plus la volonté de verrouiller ses recrues dans la durée.

Le plateau MotoGP 2022