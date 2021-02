Fabio Quartararo annonce avoir eu le COVID-19

Fabio Quartararo a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir été touché par le COVID-19 au mois de décembre. Le pilote français, nouvellement promu au sein de l'équipe officielle Yamaha pour cette saison et la prochaine, l'a fait savoir par le biais d'une photo par laquelle il entend montrer avoir retrouvé la forme, toutefois il précise que les effets de son infection se sont véritablement fait sentir sur le moment.

"Après avoir attrapé le Covid en décembre, j'ai perdu pas mal de condition physique, mais je suis à nouveau à 100%", écrit Fabio Quartararo, qui s'est récemment affiché à l'entraînement. On le reverra dès lundi pour la présentation officielle de l'équipe Yamaha factory, aux côtés de son nouveau coéquipier, Maverick Viñales.

Le triple vainqueur de la saison 2020 est le troisième pilote de la catégorie MotoGP a annoncé avoir été infecté. En octobre et novembre derniers, Valentino Rossi puis Iker Lecuona ont tous deux manqué plusieurs Grands Prix pour la même raison, avec dans le cas du pilote italien plusieurs jours de symptômes assez importants.

Dans les autres catégories du Championnat du monde, Jorge Martín a été le premier à être touché, perdant d'importantes opportunités de points alors qu'il se battait pour le titre Moto2. Puis, en Moto3, Tony Arbolino a lui été contraint à un forfait après avoir été identifié comme cas contact.

Le cas le plus grave ayant touché le paddock est bien entendu celui de Fausto Gresini, double Champion du monde 125cc dans les années 1980 et aujourd'hui patron d'équipe. Âgé de 60 ans, il se trouve hospitalisé depuis le 27 décembre et continue de se battre, dans un cadre clinique qui reste grave et fragile. Son fils donnait hier les dernières nouvelles, encourageantes : "Depuis aujourd'hui, nous sommes officiellement de nouveau dans la course : papa est réveillé ! Les examens sont stables, tout comme l'oxygénation. Les reins récupèrent. Il est toujours sous antibiotiques et n'a pas de fièvre. Les poumons ne sont pas en bon état, mais ils donnent quelques signaux positifs."

En Formule 1, trois pilotes ont annoncé avoir été infectés par le COVID-19 cet hiver, le plus récent étant Pierre Gasly. Une preuve s'il en fallait que la menace pèse toujours et que la pandémie risque encore de compliquer la nouvelle saison. Pour le moment, un test de la pré-saison MotoGP et deux premiers Grands Prix ont été suspendus, et le calendrier s'est concentré sur le Qatar pour la préparation qui débutera le 5 mars et la compétition dont le coup d'envoi sera donné le 28 mars.