Fabio Quartararo espère un GP plus "normal" en Autriche

Fabio Quartararo ne cachait pas sa déception après le GP de Grande-Bretagne. Alors qu'il était dans le rythme des leaders en début d'épreuve, le long-lap reçu pour son accrochage avec Aleix Espargaró à Assen l'a plongé au cœur d'un groupe dense, l'une des situations dans lesquelles la Yamaha est le plus en difficulté, et il a en plus payé le choix du pneu medium à l'arrière.

Seulement huitième à l'arrivée, le leader du championnat a essayé de vite oublier la frustration. "J'étais un peu déçu après Silverstone mais j'ai utilisé cette énergie pour être productif", explique Quartararo. "Je me suis beaucoup entraîné, je sens que je suis concentré et prêt pour le week-end."

Maio Meregalli promet de ce son côté de tirer les conséquences du week-end passé en Angleterre. "Nous n'avons pas décroché le résultat que nous espérions à Silverstone et nous avons appris des erreurs commises", promet le team manager de l'équipe officielle.

Vers un une course délicate au Red Bull Ring

Fabio Quartararo n'aura pas à se préoccuper d'un long-lap ce week-end au GP d'Autriche mais les longues phases d'accélération et les virages rapides du Red Bull Ring devraient surtout favoriser Ducati, vainqueur de six des huit courses disputées depuis que le MotoGP a fait son retour sur cette piste. Le Français garde néanmoins espoir.

"Sans pénalité prévue, ce GP paraîtra plus 'normal'. Notre seul objectif est de faire le meilleur travail possible. Nous savons que Spielberg n'est pas notre meilleure piste mais j'ai terminé troisième en 2019 et en 2021 ici. Si nous gardons la bonne attitude et que nous travaillons dur, nous pouvons décrocher de bons résultats."

Fabio Quartararo

La nouvelle chicane, positionnée entre les deux premiers freinages pour ralentir les pilotes, va casser la vitesse dans une ligne droite mais Quartararo ne pense pas que cela favorisera sa Yamaha : "Ça ne va pas nous aider parce que le virage 3 me permettait de freiner super tard", confiait-il à Silverstone. "On verra la sécurité dans cette chicane. Ça me parait encore plus dangereux qu'avant."

De l'autre côté du garage, Franco Morbidelli estime que le GP d'Autriche ne sera "probablement pas facile" pour Yamaha et Maio Meregalli aborde lui aussi cette épreuve avec prudence. "Nous savons que Spielberg est une piste difficile pour nous", concède le dirigeant. "Les membres de l'équipe apprécient toujours Spielberg parce que le lieu, le cadre et l'atmosphère sont toujours fantastiques mais nous savons que cette piste ne jouent en théorie pas sur nos forces. Donc nous devrons être intelligents et viser le meilleur résultat possible ce week-end."