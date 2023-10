Márquez pessimiste pour le sprint : "Nous finirons loin de l’avant"

Beaucoup de choses ont changé pour le Catalan depuis cette course de 2019, au cours de laquelle il a remporté la victoire au terme d’une bataille jusque dans le dernier virage face à Fabio Quartararo, avant l'obtention de son sixième titre MotoGP. Vint par la suite la chute à Jerez, lors de la première manche de la saison 2020, et la désormais bien documentée année et demie de blessures et d'errements chez Honda, qui s'est achevée par les adieux de Márquez, déterminé à désormais écrire le prochain chapitre de son histoire sportive avec un autre constructeur.

Reste que l’Espagnol devra prendre le départ d’encore huit courses sur une moto peu appréciée par tous ceux qui la pilotent avant de pouvoir monter sur la Ducati à l’occasion des essais de Valencia, immédiatement après la dernière épreuve de la saison.

Et Márquez prévient déjà, il serait illusoire d’avoir trop d'attentes ce week-end, en Thaïlande. Au vu des deux séances de ce vendredi, le pilote #93 aura déjà fort à faire pour espérer franchir la ligne d'arrivée dans les dix premiers au terme de la course sprint.

Lors de la seconde séance d'essais de la journée, déterminant qui participera d’office à la seconde séance de qualifications (Q2), Márquez a terminé onzième et a ainsi manqué d’un rien le groupe des qualifiés, pour seulement 65 millièmes. Rejeté par Augusto Fernández, auteur du dixième chrono après avoir pris la roue du champion espagnol, le pilote Repsol Honda ne peut que constater l’ironie d’une situation inverse à celle qui s’était produite vendredi dernier, à Phillip Island.

Il se trouvera ainsi contraint de passer par la Q1, parmi un groupe aux performances extrêmement resserrées à Buriram.

"Dans le premier tour rapide, j'étais derrière Martín, mais il allait beaucoup plus vite", commente Márquez, qui n’a pas pu bénéficier du sillage du pilote Pramac. "Dans le deuxième, j'ai rattrapé Di Giannantonio, mais Augusto m'a rattrapé. J'ai volé le passage en Q2 à Augusto à Phillip Island, et il me l'a volé ici ! Nous avons manqué la Q2, mais c'était une bonne journée", a résumé l'Espagnol, beau joueur.

"Essayer d'entrer en Q2 était un objectif très optimiste. Le plus réaliste était de terminer entre la dixième et la quinzième place, et c'est ce que nous avons fait", a ajouté le pilote de Cervera, qui s'est fait une petite frayeur lorsqu'il a été touché au bras droit par un élément qui s'est envolé de la Ducati de Jorge Martín : "Cela m'a fait un peu mal sur le moment, mais cela ne m'a pas du tout gêné."

La demi-seconde qui sépare Martín, le plus rapide, de Miguel Oliveira, 18ème, laisse présager un sprint serré, auquel les trois pilotes Honda ne sont pas certains de pouvoir véritablement se mêler. "Je ne sais pas si ce sera serré à l'avant, mais nous finirons loin de l’avant. Viñales m'a dépassé à un moment donné pendant les essais, et en un tour il m'a pris une seconde. Nous n'avons pas le rythme", ne peut que constater Márquez.

Au championnat, le pilote Espagnol occupe actuellement le seizième rang du championnat derrière… Augusto Fernández.