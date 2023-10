Zarco vise la première ligne après de "gros progrès" ce vendredi

Six jours après son succès à Phillip Island, Johann Zarco est encore dans le bon rythme à Buriram. Le pilote Pramac était pourtant en difficulté en EL1, avec le 19e temps, mais il a fait un net pas en avant en Essais et a pu se classer au quatrième rang, à 0"180 de Jorge Martín, ce qui lui donne l'espoir de se battre pour les premières places en qualifications.

"Je suis très content d'être quatrième parce que c'est rare qu'il y ait 18 pilotes en cinq dixièmes", a souligné Zarco. "C'est ce qui est beau dans la catégorie, c'est dur. Dans la matinée, je n'étais pas inquiet mais je n'arrivais pas à trouver de bonnes sensations sur la moto, c'était très difficile de contrôler la moto parce qu'on manquait d'adhérence à l'arrière."

"Dans l'après-midi, je n'ai pas très bien débuté mais on a beaucoup progressé dans le premier et le deuxième relais. Dès qu'on a pris le pneu neuf, ça a commencé à fonctionner plutôt bien. Je suis vraiment content de ces gros progrès qu'on a fait pendant les essais et ça me fait me sentir plutôt bien."

"Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de si gros progrès, pour passer de ne pas être performant à être super performant. Je suis content d'être resté assez calme dans la matinée. Je décrivais ce qui ne se passait pas très bien et on a fait les bonnes choses dans l'après-midi donc ça fait que je me sens plutôt bien et ça m'apporte de la confiance pour demain. Si c'est sec, j'espère continuer à travailler dans cette direction et progresser encore. Si je peux le faire, j'aurai une bonne chance de me battre pour le top 3."

Johann Zarco

Si Zarco est certain de son rythme sur un tour, il est encore dans le doute quant au choix du pneu arrière pour la course de dimanche, qui devrait se faire entre le medium et le dur. Ce dernier devrait tenir toute la durée de l'épreuve mais risque de ne pas apporter les performances nécessaires pour jouer les premières places.

"C'est l'interrogation. On pense que [le medium tiendra] parce qu'entre l'an dernier et cette année, on a souvent eu la preuve que l'on pouvait utiliser des pneus plus tendres que l'année précédente. On va plus vite mais on utilise mieux la moto dans les virages donc c'est moins exigeant en sortie de courbe. C'est ce qui rend l'utilisation d'un pneu tendre meilleure que l'année précédente. Je pense [qu'on pourra l'utiliser] mais il faudra voir."

"Pour le moment, le pneu dur ne semble pas donner les bonnes sensations. Peut-être qu'on pourra être constants mais si on est cinq ou sept dixièmes plus lents toute la course, c'est trop difficile. Ce qu'on perd au début, on ne le récupère pas à la fin, donc on pense que le medium pourra faire la couse mais il faudra une confirmation demain."

Voir Zarco au premier plan pourrait poser certaines difficultés pour l'équipe Pramac, qui a surtout besoin que Jorge Martín reprenne des points à Pecco Bagnaia, mais selon le Français, l'équipe n'a "pas encore" évoqué le sujet des consignes en interne.

"Martín est très rapide donc même avec sa chute, il a fait un tour assez rapide avant. Il peut presque rouler sans se soucier de moi parce qu'en ce moment, il est très, très rapide. Il peut être rapide comme il le veut donc il n'y a pas eu de discussion entre les pilotes ou une indication de Gino [Borsoi, le team manager] envers nous, ou envers moi."