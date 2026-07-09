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Márquez nomme son premier adversaire : sa condition physique

En lutte pour le titre face à sept pilotes, Marc Márquez ne craint aucun d'eux. Ce qu'il sait devoir avant tout garder sous contrôle, c'est son corps.

Léna Buffa
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Revenu en force au championnat avec ses deux victoires en Hongrie et en République tchèque, Marc Márquez sort du lot dans une lutte pour le titre qui apparaît plus ouverte que jamais. Alors que le cap de la mi-saison sera atteint ce week-end, ils sont huit à être contenus en seulement 63 points au sommet du classement. L'Espagnol se trouve au milieu de ce petit à groupe, à seulement 40 points du leader à présent.

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S'il sort du lot, c'est que chacun sait les ressources exceptionnelles de Márquez, sa hargne de compétiteur et ses capacités de pilote hors normes. Lui qui accusait 102 points de retard il y a seulement trois Grands Prix, il est logiquement très craint par l'ensemble des autres prétendants au titre, d'autant plus qu'il a opéré cette première remontée sans avoir encore totalement résolu ses problèmes physiques.

Avec neuf titres en poche, Márquez a aussi pour lui l'expérience de ce type de luttes au long cours. Mais comment se positionne-t-il dans ce scénario 2026 si singulier ? "Si un championnat est ouvert, ça veut dire évidemment que personne n'a d'avantage clair", observe-t-il. "De mon point de vue, Bezzecchi a été le plus rapide dans la première partie de la saison, mais pas le meilleur parce que c'est Martín qui est en tête du championnat."

"Donc au final, il faut aborder les choses différemment quand on se bat contre un pilote ou contre quatre. Mais pour le moment, c'est contre autre chose que je me bats, et après la pause estivale, je comprendrai jusqu'où je peux aller."

Ce contre quoi se bat Marc Márquez actuellement, c'est un bras droit qu'il doit une nouvelle fois soigner après une énième blessure. Et tout en reconnaissant l'ampleur de la tâche que représente cette guérison, il glisse ne craindre personne sur cette grille...

"Mon plus gros adversaire, ou en tout cas ce dont je m'inquiète le plus, c'est ma condition physique. Le reste, ça m'est égal", acte-t-il. "Ils sont super rapides mais c'est celui-là qui est mon principal adversaire par rapport au fait de continuer à élever mon niveau dans les prochaines courses."

"C'est vrai qu'il y a trois pilotes devant moi - quatre en fait, mais surtout trois qui pilotent très bien et qui sont très rapides, à savoir Martín, Bezzecchi et Di Giannantonio. Je garde ma mentalité. Il y a trois courses, j'étais hors-jeu et je suis revenu dans le game, alors on va voir si on arrive à faire un bon week-end", ajoute Marc Márquez. Ai Ogura, qui le devance de 15 points, appréciera certainement.

Mon plus gros adversaire, ou en tout cas ce dont je m'inquiète le plus, c'est ma condition physique. Le reste, ça m'est égal.

Une dernière victoire avant les vacances ?

Après s'être imposé coup sur coup au Balaton Park et à Brno, le pilote Ducati a marqué le pas à Assen, une piste qui ne lui a jamais vraiment réussi et qui appuyait là où ça fait encore mal d'un point de vue physique. Au Sachsenring, en revanche, il est non seulement très attendu mais veut lui-même se montrer plus incisif.

"C'est le dernier avant la pause estivale, alors on va essayer de se donner à 100%. À Assen, j'avais une mentalité, et ici j'en ai une différente. On va essayer de comprendre quel est le niveau en EL1, mais j'aimerais me battre pour le podium", annonce-t-il.

Un objectif très sage, trop certainement au vu des capacités de Marc Márquez sur le circuit allemand. Il est si bon ici qu'il détient déjà dix victoires et pourrait y battre deux records légendaires aujourd'hui détenus par Giacomo Agostini.

"Quand on vient ici, si j'arrive [à faire le doublé] on dit que c'était mon circuit, et si je n'y arrive pas on dit que c'était un désastre. Je suis en mesure de composer avec ça et de me donner à 100%", souligne le champion en titre.

"Normalement, je pilote mieux dans les virages à gauche. Il est vrai que dans la première partie de la saison, je n'étais même pas bon dans les virages à gauche, mais maintenant mes sensations y sont enfin meilleures, alors on va voir ce que j'arrive à faire ce week-end."

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