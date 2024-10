Márquez : "Bien sûr que j'ai touché le vert"

On avait laissé Marc Márquez agacé par sa première journée à Motegi, marquée par plusieurs soucis sur sa Ducati qui ont perturbé le bon déroulement de ses premiers essais. Samedi, l'Espagnol était plus combatif que jamais, à nouveau à l'aise et efficace, au point d'avoir cru un temps que la pole position était sienne.

Les images ont pourtant clairement montré qu'il avait mordu la zone située hors piste dans son tour le plus rapide des qualifications, ce que les commissaires ont confirmé en supprimant ce chrono. Une certaine confusion est toutefois née du fait que cette décision est intervenue au bout de plusieurs minutes, que Márquez n'a donc pas exploitées pour tenter de se rattraper.

"On a manqué de chance aux qualifs", explique le pilote Gresini après-coup, loin de chercher à polémiquer pour une faute qu'il assume parfaitement. "Bien sûr que j'ai touché le vert. Sur la moto, je ne l'ai pas réalisé parce qu'on est tout le temps à la limite, sans savoir si on est sur la ligne blanche ou pas, or j'ai touché le vert. Mais on a été super malchanceux par rapport à cette notification tardive."

"J'avais la possibilité de faire un ou deux autres tours mais en voyant que le chrono était là, qu'il n'avait pas été supprimé, j'ai décidé de ne pas en faire d'autre en attaquant. Il y avait des gouttes de pluie et j'ai décidé de ne pas prendre de risques. J'étais super content d'avoir fait la pole et de ne pas être tombé ! [rires] Ça n'avait pas été le cas lors des dernières qualifications."

Finalement, le panel de commissaires a signifié la suppression de ce chrono, faisant passer la pole position à Pedro Acosta. On apprendrait plus tard qu'un "problème de logiciel" a retardé l'envoi de cette notification, forçant à la transmettre manuellement. "C'est la première fois que cela se produit sur des milliers de dépassement des limites de la piste examinées chaque saison. La cause de ce problème a été identifiée et le système a été ajusté afin d'éviter qu'il ne se reproduise", a expliqué le directeur de course, Mike Webb.

Marc Márquez s'est cru en pole position mais part finalement de la troisième ligne. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez, qui s'est rendu à la direction de course afin de comprendre la situation, a accepté la sanction sans broncher, simplement déçu de l'occasion manquée. "Le système était bloqué et ils n'ont pas pu envoyer la notification. C'est ça qui a été malchanceux, parce qu'avec un autre tour je pense que j'aurais facilement été en deuxième ligne", regrette-t-il.

"À partir de là, mon boulot était d'oublier ça, de me concentrer sur la course sprint, et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de me donner à 100%, je l'ai fait et on est encore une fois sur le podium alors je suis content", poursuit Márquez, troisième sous le drapeau à damier du sprint.

Une belle bagarre contre Bastianini

Malgré son départ de la neuvième place, il a en effet réussi un excellent départ, puis s'est défait de Jorge Martín dans le deuxième tour, avant de se frotter à un Enea Bastianini coriace. Les deux hommes ont beau avoir fondu sur Pecco Bagnaia à l'approche de l'arrivée, la Ducati #93 s'est heurtée aux deux murs qu'ont été les pilotes officiels, sans déception toutefois.

"Aujourd'hui j'ai pu dépasser Martín et me battre avec Enea, donc le niveau est là, j'ai la vitesse. Il s'est très bien défendu dans le dernier tour et je n'ai pas eu la possibilité de le ré-attaquer. Mais je suis content de ce podium", sourit-il.

Enea Bastianini s'est défendu avec acharnement face à Marc Márquez. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je sais qu'Enea se défend super bien, il l'a très bien fait, en particulier dans ce dernier tour. Quand je suis arrivé derrière lui, j'ai essayé de l'attaquer immédiatement parce que dès qu'on fait un ou deux tours derrière un autre pilote, la température grimpe, la roue commence à se bloquer."

"Dans le dernier tour, ça n'est pas qu'il était plus rapide, c'est juste que j'étais un peu plus lent parce que j'ai commencé à avoir des blocages à l'avant et j'ai décidé de pousser mais pas d'y mettre ce petit truc en plus, parce que pour deux ou trois points… Je pensais plus au fait de ne pas perdre le podium qu'au fait d'attaquer pour la deuxième place."

Cette médaille est la huitième que Márquez décroche en l'espace de 16 sprints sur la Ducati. Désormais, il se tourne vers la course principale avec des attentes élevées, mais tout de même quelques incertitudes dues au changement attendu de conditions.

"Pour la course, le pneu arrière va être un gros point d'interrogation. Personne ne sait. Aujourd'hui, le pneu tendre a commencé à se dégrader et à pas mal patiner, mais on verra ce qu'on arrive à faire", explique-t-il. "Les conditions s'annoncent encore meilleures en piste. Mon résultat va beaucoup dépendre des deux premiers tours."

"Comme on l'a vu à Mandalika avec Bagnaia et aujourd'hui avec Martín, quand on part derrière, avec l'aspiration des autres motos et la température des pneus, tout devient vraiment plus difficile. J'ai souffert toute la saison parce que les qualifications sont mon point faible et c'est la raison pour laquelle c'est là que je veux m'améliorer. Demain, il va falloir être patient dans ces deux premiers tours et, à partir de là, essayer de comprendre quel genre de course je peux faire."