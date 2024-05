Martín intouchable : "Un week-end parfait pour le moment"

Jorge Martín a confirmé son statut de grand spécialiste des courses sprint au Mans. L'Espagnol s'est imposé pour la 12e fois dans cet exercice, organisé pour la 24e fois en MotoGP, après s'être élancé de la pole pour passer l'intégralité de la course en tête, sans jamais être inquiété pour la première place.

"Un week-end parfait pour le moment", a résumé Martín. "Je suis super content. Je pense qu'on a réalisé une performance incroyable jusqu'au sprint. Demain, ce sera intéressant de comprendre où on se situe le dimanche, mais on prend aussi des points le samedi donc c'est super important d'être rapide."

"Je suis confiant, je pense qu'on a de bonnes informations pour la course de demain parce que je ne me sentais pas comme ce matin, je manquais un peu d'adhérence sur l'angle à l'avant donc on doit comprendre, et pas voir où l'on peut progresser, parce que l'on a amélioré les chronos, mais [où l'on peut] trouver de la confiance et avoir un peu plus de sensations sur l'avant."

Malgré cette petite interrogation, la seule véritable alerte de la journée a été la chute en Q2, mais la pole de Martín n'a pas été menacé en raison de la multiplication des drapeaux jaunes en fin de séance. "Je pense que j'ai un peu trop attaqué", a-t-il reconnu. "Normalement, je sacrifie un peu le virage 3 pour être très rapide dans le 4, et j'ai remis les gaz un peu trop tôt. Dans le changement de direction, il n'y avait pas assez de surface de contact à l'avant. J'ai encore mal au dos mais je pense que demain, ça ira un peu mieux."

Ce succès permet à Martín de conforter sa première place en tête du championnat. Le pilote Pramac compte désormais 28 points d'avance sur Enea Bastianini, qui emmène un groupe composé de cinq pilotes se tenant en sept unités. Cela fait-il de lui le meilleur pilote de la grille actuellement ? "Je ne sais pas", a répondu Martín. "Je suis le leader, donc peut-être qu'en ce moment je suis le meilleur."

"Je pense qu'en fin de saison, ce sera important d'être en tête, d'être devant les autres", a-t-il souligné, préférant minimiser son avantage actuel... tout en y voyant un point fort dans les négociations pour rejoindre l'équipe Ducati officielle : "Ce sera intéressant quand on aura une chance de remporter le titre. Jusque-là, ça ne sert à rien de regarder ça. C'est sympa, c'est sûr, je crois que c'est depuis Portimão, donc ça fait plus d'un mois que je suis en tête. Ça veut dire qu'on est les plus forts, mais aussi que j'ai plus de pouvoir pour mon contrat. Je suis content d'être en tête."

Martín espère confirmer en course

Si Martín affiche cette prudence, c'est peut-être parce qu'il a retenu la leçon de Jerez, où il avait fait une très bonne opération le samedi avant de perdre gros avec une chute le dimanche. Sa priorité sera donc de continuer à engranger les points au Mans, tout en sachant que les prétendants à la victoire pourraient être nombreux.

"Je veux voir l'arrivée, prendre des points. Il faudra être préparés parce que tout peut arriver demain. Pecco [Bagnaia] sera super fort, c'est sûr qu'il va essayer de gagner parce qu'il n'a pas pris de points aujourd'hui, [Marc] Márquez sera fort, Enea est revenu très vite à la fin... Quoiqu'il arrive, ce sera bien, l'important sera de voir l'arrivée, d'être performant et si je donne 100%, comme aujourd'hui avec un bon rythme, ce sera aussi difficile pour les autres de ne pas être à la limite. On était à la limite et c'était le plus important."

"Je ne sais pas ce qui sera la clé [pour s'imposer], on le saura après la course !" a-t-il ajouté. "Je ne suis pas le seul à avoir un bon rythme. Je pense que Pecco est vraiment fort, Enea aussi, donc je ne sais pas. Je pense que si on gère un peu au début, peut-être que l'on pourra avoir plus de pneu à la fin, mais si on gère trop, on peut perdre des positons, donc je vais faire de mon mieux et essayer de faire en mieux en course demain."

Martín compte rester fidèle à sa stratégie habituelle, viser un cavalier seul en tête, ce qui pourrait être particulièrement bénéfique au Mans, où la course dans le peloton peut vite entraîner une surchauffe du pneu avant et une baisse des performances : "Je pense que c'est mieux de mener parce que sur cette piste, le pneu avant est assez sensible à la température. Aujourd'hui, la pression était parfaite mais si on est derrière quelqu'un, ça devient vraiment difficile."

"C'est pour ça que j'étais assez calme aujourd'hui parce que je me disais 'Ok, même si [Marco] Bezzecchi revient, il aura du mal avec l'avant'. Ce sera un peu plus le cas demain, d'autant plus avec le réservoir plein. Je pense que c'est important de mener les quatre ou cinq premiers tours."