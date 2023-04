Quartararo pénalisé après la course : l'explication des commissaires

Charger le lecteur audio

Il était plus de 19h à Termas de Río Hondo lorsque Fabio Quartararo a reçu une notification des commissaires l'informant qu'il était pénalisé. La course sprint était terminée depuis près de quatre heures, mais la direction de course a expliqué ne pas avoir pu le sanctionner sur le moment.

"Vous avez dépassé le pilote #30 [Takaaki Nakagami] au virage 7, alors que des drapeaux jaunes étaient exposés", indique la note des commissaires adressée à Fabio Quartararo. "Il s'agit d'une infraction à l'article 1.22.2 du règlement du championnat du monde des Grands Prix de la FIM. Compte tenu de facteurs liés au contrôle de la course à ce moment-là, parmi lesquels la communication avec les marshals et l'étude de plusieurs autres incidents, cette infraction n'a pu être examinée que tard dans la course, ce qui a rendu impossible le fait de transmettre un message et un signal pour un changement de position avant la fin de la course."

"Par conséquent, dans ces circonstances spécifiques, et conformément à l'article 1.22.2, une pénalité en temps a été imposée pour refléter le temps qui aurait été perdu en rendant la position si la direction de course avait été en mesure de transmettre le message de la pénalité à temps."

Fabio Quartararo a dépassé Takaaki Nakagami dans le deuxième tour de la course sprint du Grand Prix d'Argentine, samedi. Les drapeaux jaunes étaient déployés dans le virage 7 après la chute, dans le tour précédent, de Joan Mir. Le pilote Repsol Honda a été durement touché, au point qu'il a par la suite fait un passage par l'hôpital. Le médecin du championnat a indiqué qu'il présentait "une contusion sévère de la cheville droite" et "un traumatisme crânio-encéphalique", et l'on sait d'ores et déjà qu'il devra être à nouveau examiné avant le warm-up de dimanche matin.

Quant à Fabio Quartararo, cette pénalité reçue tardivement n'a pas modifié le résultat final de sa course. Une seconde a en effet été ajoutée à son temps final de course, conformément à la décision des commissaires, alors qu'il avait plus de 1'2 d'avance sur Jack Miller à l'arrivée. Il reste donc neuvième et conserve le point que cela implique. La note précisait qu'aucun appel n'était recevable pour cette sanction.

Le week-end du pilote tricolore se révèle particulièrement difficile. En délicatesse avec sa Yamaha dès les premiers essais sur cette piste à l'adhérence précaire, il a dû passer par la Q1, une première pour lui en un an, et s'est ensuite qualifié dixième sans réussir à se sentir à l'aise dans les conditions humides dans lesquelles se sont déroulées les qualifications. Toujours en manque de confiance, il n'est finalement remonté que jusqu'à la neuvième position durant les 12 tours de cette courte première course.

On notera que cette communication détaillée des commissaires intervient dans un contexte tendu sur la question, plusieurs pilotes ayant demandé plus de clarté dans les pénalités infligées après un premier week-end mouvementé au Portugal. Une sanction imposée à Marc Márquez s'est vite trouvée au cœur des critiques, le champ d'application décrit pour celle-ci dans un premier temps ayant laissé penser que le pilote Honda pourrait y échapper en étant forfait pour le Grand Prix d'Argentine.