Quartararo attend un "petit progrès" avec les nouveautés en Aragón

Plusieurs marques étaient présentes à Misano pour un test la semaine dernière. Yamaha et Honda y étaient avec leurs titulaires, autorisés à rouler grâce aux concessions. Comme souvent lors des tests organisés par Yamaha cette année, les conditions météo n'étaient pas idéales mais la marque a néanmoins évaluer plusieurs évolutions qui ont donné satisfaction et qui seront utilisées dès ce week-end au GP d'Aragón.

"Nous avons eu l'opportunité d'essayer certaines nouveautés au test privé de Misano", a déclaré Fabio Quartararo. "Lors du test, nous avons remarqué que les nouveautés apportaient un petit progrès. Ce week-end, nous aurons une nouvelle chance d'essayer ces pièces, mais cette fois dans le cadre d'un week-end de course."

Álex Rins est venu corroborer la note d'optimisme de son coéquipier. "Malgré un peu de pluie, nous avons fait bon usage du test privé de Misano", a commenté l'Espagnol. "J'ai apprécié certaines des nouveautés, donc nous les apportons en Aragón, et nous abordons ce Grand Prix dans un état d'esprit positif."

Un nouvel asphalte favorable à la Yamaha ?

Malgré ces évolutions, Yamaha se prépare à un week-end potentiellement difficile près d'Alcañiz. En plus de son manque de forme actuel, la marque connaissait déjà des contre-performances sur ce circuit lorsqu'elle jouait les premières places.

Quartararo n'a décroché qu'un top 5 sur ce circuit, en 2019. Deux courses étaient au programme en 2020 et le Français avait connu une étonnante dégringolade dans la hiérarchie dans la première, avant de prendre la huitième place lors de la seconde, un résultat reproduit un an plus tard, l'année de son titre. En 2022, pour la dernière visite du MotoGP sur le MotorLand Aragón, Quartararo avait connu une lourde chute au départ.

Fabio Quartararo a cumulé les difficultés au GP d'Aragón Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Massimo Meregalli espère cependant que la rénovation de la piste pourra jouer en faveur de Yamaha, souvent en grande délicatesse quand l'adhérence est faible. "Le circuit en Aragón est une belle piste avec un beau tracé, mais ces dernières années il a été difficile pour nous", a confirmé le patron de l'équipe. "La piste a été totalement resurfacée depuis notre dernière visite ici. Nous espérons que ce nouvel asphalte nous apportera une bonne adhérence et que cela favorisera notre performance."

Un espoir partagé par Quartararo : "Aragón n'est pas un circuit facile pour moi habituellement, mais je suis curieux de voir si le nouvel asphalte va aider."

Quant à Rins, il fera sa première apparition sur cette piste avec la Yamaha mais il y a brillé avec la Suzuki, avec une victoire et une deuxième place en 2020 : "J'aime la piste en Aragón, c'est un circuit qui m'a réussi par le passé. Maintenant que la piste a été resurfacée, j'espère que cela va améliorer le niveau d'adhérence, ce qui pourrait nous profiter."