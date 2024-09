Quartararo "plus rapide" que Binder mais trop limité en puissance

Fabio Quartararo a égalé son deuxième meilleur résultat de la saison en course sprint, en prenant la septième place, ce samedi à Misano. Après avoir signé le neuvième temps en qualifications dans la matinée, le pilote Yamaha s'est défait de Maverick Viñales et Marco Bezzecchi dès le premier tour. Il a ensuite passé toute la course dans le sillage de Brad Binder mais n'a jamais pu tenter de dépassement et, en fin d'épreuve, il a même dû répliquer à une attaque de Bezzecchi pour conserver sa position.

Le résultat est encourageant, néanmoins une meilleure position aurait peut-être été possible avec une Yamaha plus puissante. "[Je suis] satisfait", a déclaré Quartararo au micro de Canal+. "Dommage qu'il nous manque du moteur pour tenter une attaque sur Binder. Je pense qu'on était quand même un petit peu plus rapides à mi-course. Mais [je suis] satisfait de voir les hommes de devant. On n'a pas terminé très loin de Marc [Márquez], qui a fini quatrième. Je pense qu'on peut être satisfaits."

"J'étais plus rapide [que Binder], je pouvais rouler plus vite, mais ça fait partie du jeu", a ajouté Quartararo lors de sa rencontre avec la presse écrite, jugeant les motos rivales "beaucoup plus rapides en ligne droite", grâce à une meilleure adhérence à l'accélération et à une vitesse de pointe supérieure : "J'étais un peu coincé mais je pense que c'était bien de voir beaucoup de choses sur la KTM, sur la Ducati, avec Marc dans le premier tour."

"Il m'a doublé au virage 11. J'étais passé devant mais, entre les virages 10 et 11, il a pu me doubler. On sait où on a du mal et je pense que pour l'équipe, c'est bien de voir nos points faibles et de les analyser."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo se félicite d'une "belle bataille" avec Bezzecchi mais regrette d'avoir été plus dans la position du défenseur que de l'attaquant : "Malheureusement, comme je l'ai dit, il nous manque du moteur. Je pense que j'ai fait la meilleure course que je pouvais. On sait où sont nos points faibles et je pense qu'on peut réussir à s'améliorer petit à petit. On a un peu trouvé une direction de travail et je pense que ça va le faire."

Au moins, je prends du plaisir sur la moto.

Cet optimisme est la conséquence des petits progrès effectués par Yamaha, qui redonnent le sourire au Français. "Ça fait du bien de se battre avec des pilotes que j'ai beaucoup plus l'habitude d'affronter", a précisé Quartararo, se félicitant d'une "bonne dynamique" qui lui permet de renouer avec les positions qui comptent : "Au moins, je prends du plaisir sur la moto. Voir que les leaders ne sont pas super loin, ça me rend heureux et, comme je l'ai dit, je pense que l'on fait de bons progrès."

Quartararo estime également que Yamaha bénéficie de l'enchaînement des courses à Misano, qui permet de compenser le manque de données de la marque avec une seule équipe engagée, en attendant l'arrivée de Pramac dans ses rangs la saison prochaine.

"Cela fait un mois qu'on est sur le même circuit. On n'a que deux motos, et même une seule ce week-end, donc on a toujours plus de données, plus de données, plus de données. En un week-end, Ducati en a plus que nous sur trois ou quatre courses. On doit voir si on pourra être rapides dès le premier jour quand on ira directement sur un GP comme l'Indonésie, sans données."

En attendant de quitter l'Europe, Quartararo espère faire mieux dimanche, même s'il sera difficile de compenser le manque de vélocité de la Yamaha en ligne droite : "Un top 6, ça serait cool, et je pense que c'est jouable. Maintenant, si Binder est devant, on va espérer qu'il fasse une petite erreur parce qu'on n'arrive pas du tout à tenter une attaque !"