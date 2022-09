Quartararo découvrira la Yamaha 2023 au test de Misano

Charger le lecteur audio

Chaque année, le test organisé à Misano dans la foulée du Grand Prix est particulièrement important pour les pilotes puisqu'il leur offre la possibilité d'avoir un aperçu de ce qui les attend la saison suivante. Il y a un an, cet événement avait été une véritable désillusion pour Fabio Quartararo, qui n'avait pas constaté les gains espérés sur le moteur de sa Yamaha.

La situation a depuis évolué : le constructeur a promis à son pilote de se pencher sur cette faiblesse historique en recrutant des ingénieurs, ce qui a contribué à le convaincre de prolonger son contrat, et Yamaha a également accepté de s'ouvrir à un regard extérieur, ce qui s'est matérialisé par l'arrivée de Luca Marmorini, ancien responsable des moteurs de Ferrari en Formule 1, dans un rôle de consultant.

Le programme de la marque japonaise devrait être intensif la semaine prochaine puisque Quartararo n'aura pas qu'une nouvelle version du quatre cylindres en ligne à évaluer, mais aussi sa future machine. "On testera la moto 2023 et naturellement le moteur 2023", a confié le Champion du monde en titre en conférence de presse. "On a déjà fait un petit essai à Barcelone et il semble qu'on aura un meilleur test ici à Misano donc je suis vraiment impatient de l'essayer."

Avant de se plonger dans le travail pour la saison 2023, Fabio Quartararo a une course à disputer sur un circuit particulier pour lui puisque Misano a accueilli deux manches l'an passé et qu'il s'est battu pour la victoire dans la première, avant d'assurer son titre mondial dans la seconde. Pecco Bagnaia, redoutable sur ses terres en 2021, fait figure de favori après ses trois succès consécutifs sur une Ducati qui permet à de plus en plus de pilotes de briller.

"Récemment, c'était un peu normal de me mesurer à eux", a souligné Quartararo, unique pilote à ne pas disposer d'une Desmosedici dans le top 5 au Red Bull Ring. Le Français est néanmoins confiant pour ce week-end, malgré le risque de pluie pour samedi et dimanche : "J'ai toujours été très rapide à Misano. Dans la première course [de 2021], on s'est battus jusqu'au dernier moment avec Pecco. Je n'ai pas pu tenter un dépassement mais c'était très serré. Et la deuxième course était différente mais je suis prêt à me battre. Il semble que la météo sera compliquée mais ça sera la même chose pour tout le monde."

Quartararo a démontré qu'il pouvait se mesurer aux Ducati

Fabio Quartararo a fini par prendre l'avantage sur Jack Miller au Red Bull Ring

La récente forme de Ducati fait-elle des représentants du constructeur italien les principaux rivaux de Fabio Quartararo ce week-end ? "C'est déjà dur de se battre à l'avant mais si en plus je dois prédire qui sera avec moi, vous m'en demandez trop !", s'est amusé El Diablo. "Ce week-end, mon travail sera de faire de mon mieux. Que j'aie Pecco, Aleix [Espargaró] ou huit Ducati autour de moi, ça sera la même chose me concernant."

Et même s'il a n'a pas pu empêcher un nouveau succès du duo Bagnaia-Ducati au Red Bull Ring, Fabio Quartararo tire une certaine satisfaction d'avoir su s'intercaler entre les motos du constructeur, réalisant à cette occasion un dépassement spectaculaire sur Jack Miller. Parfois dans le doute quant à ses chances, le pilote Yamaha s'est prouvé qu'il pouvait se mesurer à la moto la plus redoutée du plateau.

"C'était dur en Autriche : je ne sais pas s'ils ont tous la même moto, mais elles sont vraiment similaires. Leur façon de gérer la puissance à l'accélération est très similaire et il faut adapter un style des pilotage très différent du leur. C'est très dur de réaliser un dépassement [et] je ne peux pas être aussi rapide en courbe que quand je suis seul. J'ai dû tenter des dépassements bizarres mais on a pu rester avec eux. La difficulté est de doubler mais je pense que l'Autriche était une bonne expérience pour moi et qu'elle m'aidera à l'avenir."

Quartararo ne pense cependant pas qu'il est justifié de l'imaginer seul dans une lutte face à l'armada Ducati : "J'ai vu des mèmes [sur les réseaux sociaux] sur ça parce qu'en Autriche c'était spécial, j'étais toujours entre eux. J'ai beaucoup de rivaux. Naturellement, ils représentent presque la moitié du plateau avec leurs motos donc ils ont beaucoup de pilotes, et beaucoup de bons pilotes. Aleix est rapide sur tous les circuits donc ce n'est pas que Ducati. En Autriche, je ne dirais pas que c'était fun mais j'étais entouré par beaucoup de Ducati !"