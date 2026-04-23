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Razgatlioglu espère des progrès à Jerez et sur les courses européennes

Insatisfait après ses trois premiers Grands Prix en MotoGP, Toprak Razgatlioglu retrouve une piste qu'il apprécie mais sait que la Yamaha actuelle risque encore de le limiter.

Léna Buffa
Publié:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Son premier point en MotoGP, obtenu à Austin, n'a pas vraiment suffi à satisfaire Toprak Razgatlioglu. Arrivé depuis peu en Grand Prix, le champion turc du WorldSBK trépigne d'impatience à l'idée de voir sa modeste Yamaha prendre de la puissance, tandis que lui-même emmagasine peu à peu de nouvelles connaissances.

Cette semaine, Jerez marquera une nouvelle étape de ce parcours, faisant entrer le championnat dans sa longue partie européenne. Ce circuit, Razgatlioglu le connaît bien pour y avoir couru dès 2016 en dérivées de la série, toutefois il pressent que les spécificités de sa MotoGP lui imposeront d'oublier en grande partie les références qu'il pouvait avoir sur place.

Il a pu s'en rendre compte en y testant déjà plusieurs fois la M1. Il y a notamment réalisé un roulage médiatisé il y a trois ans, à une époque où il s'interrogeait déjà sur l'éventualité d'un changement de carrière. Beaucoup plus récemment, Razgatlioglu a fait son retour en Andalousie pour un test privé réalisé le mois dernier, cette fois avec sa machine actuelle.

"J'aime beaucoup Jerez, et pas seulement parce que j'apprécie le tracé et les sensations de pilotage sur place mais aussi parce que j'y suis devenu champion du monde ces deux dernières années. J'y ai donc des souvenirs fantastiques", souligne le pilote aujourd'hui aligné par Pramac Racing.

J'espère rapidement m'adapter parce que pendant le test, je pilotais encore avec le style du Superbike.

Mais Toprak Razgatlioglu n'est pas du genre à se contenter de souvenirs, aussi heureux soient-ils, pour apprécier un week-end de course. En quittant Austin pour aborder la pause entraînée par la Guerre d'Iran, fin mars, il exhortait Yamaha et son équipe à profiter des prochaines manches, toutes centrées en Europe jusqu'à la fin de l'été, pour réaliser des progrès notables.

"Il faut qu'on apprenne et qu'on progresse plus pour les courses européennes", soulignait-il ainsi après sa 15e place au GP des Amériques. "Je me concentre à présent sur l'Espagne, je vais essayer de faire de mon mieux à Jerez."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

À Austin, les Yamaha étaient groupées en fond de peloton.

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"C'est un circuit très difficile", ajoutait Razgatlioglu. "La dernière fois que j'y ai couru, c'était avec une Superbike. J'y ai fait un test avec la MotoGP, mais le pilotage est complètement différent, il faut emmener plus de vitesse de passage. On verra le vendredi. J'espère rapidement m'adapter parce que pendant le test, je pilotais encore avec le style du Superbike."

Quand les progrès arriveront-ils ?

À chacune de ses apparitions en piste, Toprak Razgatlioglu ne cache rien de l'agacement qui peut être le sien face à une moto dont il ne comprend pas encore toutes les réactions. Il en a suffisamment pris la mesure à présent pour percevoir clairement ses limitations face à la concurrence, et ses ambitions ne sont pour le moment pas assouvies.

Lire aussi :

Qu'en sera-t-il à Jerez ? Le Turc se doute bien que ce rendez-vous sera tout aussi difficile que les précédents, au vu de la montagne restant à gravir pour Yamaha et son nouveau V4. "Yamaha pousse fort pour qu'on s'améliore, mais on verra quand ce sera le cas : peut-être à la fin de l'année, à mi-saison ou peut-être l'année prochaine, je ne sais pas", avouait-il au Texas.

Content désormais de retrouver l'Andalousie, il se dit pressé de courir à nouveau à Jerez, tout en s'efforçant de modérer ses attentes. "J'ai hâte d'y courir à nouveau, ce qui est généralement positif pour moi, mais je suis bien évidemment dans un nouveau projet avec la Yamaha alors il va falloir confirmer que les bonnes sensations que j'ai avec cette piste se traduisent bien sur la moto également."

"Je sais que l'équipe travaille dur pour améliorer le package, alors je vais donner le meilleur de moi-même, comme toujours, et j'espère obtenir un bon résultat", conclut Toprak Razgatlioglu.

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