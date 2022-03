Valentino Rossi, "un boss différent"

Charger le lecteur audio

Heureux retraité des Grands Prix moto, Valentino Rossi n'en reste pas moins un observateur attentif de la saison qui a débuté sans lui ce mois-ci. Il est même un contrôleur méticuleux des performances des uns et des autres, et particulièrement des membres de la VR46 Riders Academy, qu'il questionnait par SMS dès le premier jour d'essais libres du championnat sans visiblement s'accorder la moindre trêve en dépit de la naissance de sa fille le jour-même !

"Ça m'a fait rire", racontait Pecco Bagnaia au Qatar, "parce que Giulietta, la fille de Vale est née et quand je lui ai écrit pour le féliciter, il m'a tout de suite répondu : 'Comment ça se fait que tu sois tombé au virage 6 ? Qu'est-ce qui s'est passé ?' Ça m'a un peu fait rire !"

"Il veut tout le temps être impliqué, [recevoir] des nouvelles", confirme Luca Marini dans une interview pour le site officiel du MotoGP. Le jeune Italien cumule les liens avec Valentino Rossi, en tant que demi-frère, membre de l'Academy et même membre de l'équipe VR46 désormais engagée dans la catégorie MotoGP, et il sait à quel point il est atypique. "Son expérience, son approche, le fait qu'il soit pilote… Il est toujours pilote, et il veut des nouvelles chaque jour. C'est un boss différent, c'est certain", résume-t-il.

Valentino Rossi lors de la présentation de l'équipe VR46 pour la saison 2022

Si Rossi assure ne pas avoir de regrets maintenant qu'il n'a plus à subir les contraintes du championnat, il n'en demeure pas moins profondément passionné par les courses moto et compte bien rendre visite à son équipe quelques fois dans la saison. Lui qui a parfois été oppressé par la ferveur populaire dans le paddock, il s'interroge toutefois sur la façon dont il pourra vivre les courses sur place en tant que spectateur désormais.

"Je vais venir sur quelques courses. Au Mugello, par exemple", a-t-il confirmé dans une interview pour Il Giornale. "Mais ce sera quelque chose d'un peu compliqué, parce qu'il va bien falloir qu'on me mette quelque part… Je ne vais pas rester dans le paddock à ne rien faire. Je vais aller voir les gars de mon équipe, mon frère."

Une nouvelle vie dans la continuité de sa carrière

Cet héritage qui est le sien à travers le team VR46 et qu'il entend continuer à soutenir, il s'est créé au fil des années, dans une démarche qui a été très naturelle pour lui. "Ma carrière a été longue, et on a donc eu du temps pour y penser", rappelle-t-il. "Quand mon merchandising était produit à l'extérieur, on n'était pas convaincus et on s'est dit : 'Faisons-le nous-mêmes'. À partir de là, on l'a fait aussi pour d'autres… Les jeunes passionnés de moto venaient nous voir pour nous demander de l'aide ; le premier a été Simoncelli, puis Morbidelli, Migno, mon frère."

"On aide ici, on donne un coup de main là... Et alors j'ai dit : 'Essayons de faire quelque chose pour aider les jeunes Italiens'. Et on a créé l'Academy. Ensuite, toujours en raison de cette grande passion pour les courses, on a essayé de faire une équipe et on est désormais en MotoGP. Et puis, il nous fallait une piste pour les entraînements et on a construit le Ranch. Avoir sa propre piste, c'est un des rêves de tous les pilotes et, nous, on l'a réalisé."

Valentino Rossi est certes entré dans une nouvelle vie, mais il ne faut pas compter sur lui pour devenir un père au foyer. Dès cette semaine, il s'engagera dans un nouveau championnat, cette fois en auto. "Rester à la maison sans rien faire, ça aurait été désastreux après 26 ans passés à courir autour du monde. Ce sont deux tiers de ma vie et d'un coup, pam, on arrête et on ne fait plus rien, c'est dur", décrit-il. Qu'attend-il de sa participation au GT World Challenge Europe ? "Je suis curieux de voir ce que je vais réussir à faire : tout est à nouveau sympa, je m'amuse quand je pilote l'auto, quand je vais faire des tests, alors qu'à la fin, en moto, j'étais fatigué de faire ça."