Double podium et Academy en forme : la folle journée de VR46

Brad Binder a frappé avec sa victoire depuis la 15e place sur la grille en course sprint samedi, mais le pilote le plus performant était peut-être celui qui a fini dans sa roue, Marco Bezzecchi. Qualifié à la deuxième place après avoir opté pour les slicks sur une piste séchante en qualifications, celui qui avait déjà brillé avec son podium à Portimão aurait peut-être pu faire mieux sans une entame de course difficile.

Quatrième après son départ, il a glissé au sixième rang en raison d'un contact avec son coéquipier Luca Marini, avant de dégringoler jusqu'à la huitième place en devant éviter Maverick Viñales. Bezzecchi a pu remonter en quatrième position mais Pecco Bagnaia et Álex Márquez sont repassés devant lui et cette lutte lui a fait perdre du temps. Une nouvelle série de dépassements l'a propulsé à la deuxième place, sa position jusqu'à l'arrivée.

"C'était un sprint fantastique pour moi", a résumé le pilote VR46. "Le départ n'a pas été idéal mais j'ai pu rester parmi les premières places. J'étais derrière Luca et au virage 5, tout le monde a freiné très fort. J'ai aussi freiné fort mais un peu moins que les autres donc une fois dans le virage, j'étais déjà sur l'angle et c'est pour ça que j'ai eu un petit contact avec Luca. Heureusement, tout s'est bien passé parce que sinon, Uccio [Salucci] et Vale [Rossi] m'auraient probablement tué ! Après, j'ai pu gagner beaucoup de places, on a perdu un peu de temps dans la lutte avec Maverick mais j'étais rapide et j'ai pu remonter. C'était très fun."

Il ne restait que deux tours quand Bezzecchi s'est retrouvé deuxième, avec près d'une seconde à combler sur Brad Binder. Il a réussi à revenir à son contact dans la dernière boucle, sans parvenir à tenter un dépassement : "Brad était très bon dans le dernier tour. Il freine fort, on le sait tous, et je suis revenu très proche au virage 7, mais il m'a manqué un demi-tour et il s'est très bien protégé. C'était dur de faire mieux. Je suis content parce que j'ai essayé de rester aussi proche que possible. Le rythme [de la course sprint] était important pour [la principale]. Naturellement, ça sera différent parce qu'il y aura plus de dégradation des pneus mais pour le moment je savoure."

Aleix Espargaró s'est dit très impressionné par Marco Bezzecchi après cette course sprint et a misé sur lui pour dimanche, mais le meilleur rookie de la saison 2022 ne se voit pas favori pour le Grand Prix, craignant notamment des Aprilia plus fortes que samedi : "[Vendredi], sur le sec, Aleix et Maverick ont montré un rythme légèrement supérieur au mien. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis naturellement content de mon rythme, je me sentais bien et j'étais très rapide mais [dimanche], ça sera une course d'un autre type. La dégradation sera différente. Je vais essayer de me battre avec ces gars mais je préfère attendre."

Marini "pas tellement satisfait" de son rythme

Troisième à l'arrivée, ce qui constitue son meilleur résultat en MotoGP, Luca Marini a vécu une course plus linéaire que celle de son coéquipier. Il ne lui a fallu que deux tours pour remonter de sa septième position sur la grille à celle qu'il a occupait à l'arrivée, ses seuls duels après cette phase du sprint ayant été avec Franco Morbidelli, devenu une proie à sa portée, puis avec Bezzecchi, face à qui il a en revanche cédé une position.

"Ce n'était pas facile parce qu'en partant septième, normalement, c'est dur d'obtenir un podium. Si on regarde Brad, c'est incroyable, il était encore plus [loin]", a souligné Marini, pour qui un départ "des deux premières lignes" s'impose en course sprint. "J'ai pris un départ fantastique et après j'ai eu un peu de chance au premier virage."

Le demi-frère de Valentino Rossi a passé toute la course bien placé mais n'a pas pu prétendre à la première position et a constaté certaines limites dans ses réglages : "Je ne suis pas tellement satisfait de mon rythme, je pense que je peux progresser de deux ou trois dixièmes pour la course. On doit regarder les données, on doit les analyser pour voir ce que l'on peut améliorer."

"Je pense qu'il me manque quelque chose", a-t-il concédé. "Avec la moitié des tours, c'est une course totalement différente, l'usure des pneus n'est pas très importante donc on peut vraiment pousser sur le pneu arrière, mais j'avais vraiment du mal au freinage. Je n'étais pas aussi fort qu'à Portimão et dans les courses précédentes. Je pense qu'on doit travailler sur ça [pour la course principale]."

La folle journée de VR46

Le résultat de la course sprint a été excellent pour VR46 et pas seulement l'équipe, mais l'ensemble de l'Academy fondée par Valentino Rossi puisque ses quatre membres de sont battus aux avant-postes, Franco Morbidelli ayant pris la quatrième place et Pecco Bagnaia la sixième.

"C'était vraiment sympa d'avoir enfin une bagarre entre nous tous en MotoGP", s'est réjouit Bezzecchi. "On s'entraîne tous les jours ensemble et tous les samedis au Ranch. En MotoGP, on n'avait jamais eu la possibilité de piloter tous ensemble et on l'a fait. C'était très sympa, très fun. J'ai vraiment apprécié."

Pecco Bagnaia a apprécié cette lutte entre les membres de l'Academy même si pour une fois, il a été le moins bien placé de ses représentants à l'arrivée du sprint. "Pour moi c'était un peu comme au Ranch", s'est amusé le pilote Ducati. "Habituellement, au Ranch je suis spectateur et [samedi] c'était la même chose ! En tout cas, j'ai apprécié cette journée. J'ai aimé la lutte en Essais Libres avec Bezz. En course, je n'ai pas été aussi rapide qu'eux mais on a une nouvelle chance [dimanche]. Peut-être qu'on pourra finir dans le top 5 et avoir une nouvelle belle bagarre."

Et si cette lutte a été possible, c'est aussi grâce au regain de forme de Franco Morbidelli, impressionné par la forme de Marco Bezzecchi : "Marco est très bon", a-t-il commenté après cette lutte "comme au Ranch". "Il méritait la victoire [samedi]. C'est dur de l'affronter et il sera dur à battre [à l'avenir]."

Morbidelli est ravi de l'émulation entre les différents membres de l'Academy : "On se bat toujours très dur. On est amis, on a une excellente relation, on ne se cache rien. On est très ouverts les uns envers les autres, on n'a pas peur de se faire mal, de dire si quelqu'un s'est comporté comme un salaud. On forme un bon groupe. Ça se reflète en piste, dans les performances et dans la façon dont on se bat face à face et face aux autres."

Luca Marini a de son côté été heureux de voir le pilote Yamaha si performant. "C'est fantastique que Franky soit de retour", s'est-il réjouit. "C'est un très bon pilote et c'est bien de se confronter à lui. On apprend beaucoup à chaque tour parce qu'il est très agressif mais fait de belles manœuvres. C'est bien qu'il se batte à l'avant avec nous et tous les autres. Je pense qu'il y aura une grosse bagarre à chaque course cette année."