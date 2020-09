Zarco a fait son meilleur temps avec une moto endommagée

Comme lors des tests de mardi, Johann Zarco a chuté à la fin des Essais Libres 2 du GP d'Émilie-Romagne. Sa Ducati avait quelques dégâts mais le Français a voulu repartir pour évaluer le pneu tendre à l'arrière. Il a ainsi signé le huitième temps de la séance, à moins d'une demi-seconde de Brad Binder, le leader du jour.

"J’ai eu une petite chute à la fin, en commençant le tour avec le pneu tendre à l’arrière, pour améliorer le temps", explique Zarco. "J’ai immédiatement glissé et perdu l’avant au virage 2. La moto était un peu endommagée sur le côté gauche, il n’y avait plus d’ailette, mais je me suis dit que je devais repartir, que je devais utiliser ce pneu tendre à l’arrière et trouver les sensations. Certaines pièces [cassées lors de la chute, ndlr] sont nécessaires pour la stabilité mais j’ai pu améliorer mon temps et faire un 1'32''0 pour rester dans le top 10. Si je sens qu’après une petite chute, je peux relever la moto, redémarrer la moto, attaquer et améliorer le temps, c’est positif. Cela me donne de l’espoir pour demain."

Zarco ne pouvait pas repasser aux stands pour changer de machine : "Il ne restait que cinq minutes. Et l’autre moto n’était pas la même que celle que j’avais en piste, parce que nous avons fait des essais durant les EL2. Je voulais attaquer avec le pneu tendre, avec la moto sur laquelle je suis tombé. J’ai fait deux tours lents pour être sûr que mes pneus étaient propres et chauds, et j’ai attaqué."

Avec un si bon temps sans les ailettes, faut-il croire que la moto est plus performante lorsqu'elles sont absentes ? Zarco assure qu'elles sont "efficaces" : "Les ailes aident beaucoup en stabilité dans le 11, 12 et 13."

Cette chute n'a en rien troublé le bilan de la journée de Johann Zarco. Le pilote Avintia est satisfait de ses essais mais il a des difficultés avec le pneu médium à l'arrière, qui se dégrade trop vite.

"J’ai eu une bonne journée", estime le Français. "Nous avions bien débuté, nous étions plutôt rapides ce matin. C’était important parce que tout le monde est encore plus rapide. Je suis content d’être dans le bon groupe. Nous avons utilisé le médium à l’arrière et je suis beaucoup plus rapides avec ce pneu que la semaine dernière, donc c’est toujours positif pour la course. Mais nous avons encore beaucoup de soucis. Le pneu ne se dégrade pas bien. Pour le moment, c’est dur de voir comment nous pouvons faire la course."

"Nous essayons encore d’améliorer les réglages mais clairement, en EL1 et en EL2, avec des pneus qui ne se dégradent pas bien, c’est dur d’avoir des informations aussi claires que mardi. Nous devons encore trouver un meilleur équilibre. Il faut être rapide tout le temps et faire beaucoup de tours rapides, donc je vais essayer demain."

Le pneu médium souffre de graining : "On peut dire que le pneu s’arrache. C’est beaucoup sur le médium. Il ne faisait pas ça mardi. Il le fait maintenant. Si samedi et dimanche, ça roule d’avantage, etc, est-ce que ce sera mieux ? Est-ce que ce sera mieux s’il fait chaud ? Aujourd’hui, il y avait beaucoup de vent, donc peut-être que cela rafraîchit un peu [la piste]. Les Michelin sont très sensibles à ça. L’idéal serait d’avoir le tendre à droite et le médium à gauche."