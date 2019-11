Une petite chute et beaucoup de points positifs pour Zarco

Johann Zarco a obtenu les signaux positifs qu'il espérait ce vendredi, première journée du Grand Prix de Malaisie. Après une épreuve australienne passablement perturbée par les conditions météo et durant laquelle il lui fallait, malgré un temps de roulage réduit, prendre ses marques avec la Honda, le Français doit passer à la vitesse supérieure à Sepang en capitalisant sur ce qu'il a appris. Et c'est précisément ce qu'il a fait aujourd'hui, puisqu'il a mis en pratique des changements de réglages qui l'ont satisfait ainsi qu'une meilleure connaissance de sa machine.

Classé 16e ce matin à deux secondes du meilleur temps, celui qui remplace Takaaki Nakagami en cette fin de saison a grimpé de deux crans dans la hiérarchie des EL2 et réduit son retard à 1"692. Une chute dans son dernier tour rapide lui a toutefois coûté sa meilleure performance. "Je n'aime toujours pas voir ma position, loin, au-delà du top 10. Les autres ont beaucoup de références et ils vont vite. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas bien commencé ce vendredi", explique Johann Zarco, qui juge avoir fait "une bonne première journée".

"Je voulais attaquer sur un meilleur rythme que celui que j'avais à Phillip Island. Le rythme a été tout de suite meilleur, dès les premiers tours. Ensuite, on a commencé à changer des réglages sur la moto et ça m'a apporté beaucoup. L'après-midi, j'ai bien attaqué parce que j'étais dans le bon groupe. Déjà, le fait de passer un pneu neuf medium m'a apporté pas mal de possibilités", se félicite le #5 auprès du site officiel du MotoGP.

"La performance et la confiance arrivent"

Zarco a en effet gagné plus de trois dixièmes dès le début de la séance grâce à ses pneus medium et à la mise en pratique des enseignements du matin. "Dans l'après-midi, les conditions étaient peut-être un peu plus compliquées pour aller vite, mais avec le bon travail réalisé ce matin j'ai été plus rapide et j'ai mieux contrôlé la moto. Il y a donc beaucoup de points positifs, simplement je suis encore loin au classement car quand on a utilisé notre pneu soft, j'ai amélioré dans mon premier tour, mais je suis tombé dans le deuxième", regrette-t-il. "Mon premier tour était un peu meilleur mais je m'attendais à faire mieux. Ensuite, dans mon dernier tour, j'ai subi une petite chute au virage 1. J'ai un peu élargi et j'ai donc perdu l'avant, c'était une chute totalement normale."

Bien que rapidement stoppé dans son élan, Zarco sait que les signaux encourageants qu'il a pu percevoir pourraient, s'ils se confirment demain, lui permettre d'améliorer sensiblement sa position au classement. "On commence le travail avec l'équipe et la performance arrive, la confiance sur la moto aussi", retient-il. "Je reste concentré pour demain, je sais que je peux tourner en 1'59, c'est certain, et je pense pouvoir entrer en Q2, mais il faudra que je sois très rapide. [...] Ici, ce ne sont pas trois dixièmes que je dois rattraper, c'est une seconde pleine, mais je continue à croire qu'en faisant les bonnes choses je peux peut-être les rattraper."

"On fait du bon travail sur la moto, parce que jusqu'à présent on ne la touchait pratiquement pas. Maintenant que je m'habitue, on commence à travailler un peu et j'ai de meilleures sensations, je bouge mieux sur la moto", ajoute le Français. "C'est une question de contrôle de la moto. J'ai encore besoin de confiance sur la moto, mais ça vient."