Zarco progresse mais reste distancé : "C'est très dur à accepter"

Après un vendredi encourageant qui l'avait vu prendre la 12e place et ouvrait une perspective de qualification en Q2, Johann Zarco a vécu un samedi très difficile à Misano, loin des positions qu'il espérait. Les progrès effectués avec les nouveautés apparues sur la Honda se sont envolés en qualifications, en raison d'un changement qui a "légèrement dégradé les sensations sur l'avant".

Le Français n'a pris que la septième place en Q1, synonyme d'une 17e place sur la grille de départ qui le privait de toute chance de briller lors du sprint, conclu à la 18e position avant des pénalités pour Raúl Fernández, passé trois fois hors des limites de la piste sans respecter le long-lap que cela a entraîné, et Fabio di Giannantonio, qui avait une pression trop basse dans son pneu avant.

"Pas une très bonne journée, parce que je n'ai pas été au niveau que j'espérais dans la matinée", a reconnu Zarco. "Pour entrer en Q2, il était nécessaire de presque descendre dans des 1'31"0 et avec le chrono que j'ai fait [vendredi], j'étais un peu en panique, à me demander où l'on pouvait gagner du temps parce que c'était très difficile. On a testé quelque chose de différent dans la matinée, qui était peut-être pire, donc on est revenus en arrière pour le sprint."

Les changements effectués ont permis d'améliorer le comportement de la moto de Zarco mais le mal était fait : "Dans le sprint, on a eu un bien meilleur rythme, de très bons chronos par rapport à il y a deux semaines, mais on est 19e. Tout le monde est très rapide et le top 5 va encore plus vite. C'est très dur à accepter parce que j'ai fait quelques tours sous les 1'32, ce qui semble bon ici, mais ce n'est clairement pas suffisant."

"Pour la course, j'avais plus de confiance sur la gauche et c'est pour ça que j'ai pu faire plusieurs tours sous les 1'32, ce qui est positif", a-t-il néanmoins souligné. "Le problème est que je ne peux pas vraiment me battre avec les autres."

Le pilote LCR garde néanmoins l'espoir en vue de la course principale, surtout si les conditions tournent en sa faveur, tout en restant conscient qu'il sera difficile de faire la différence face à des pilotes qui ont tous optimisé leurs réglages avant cette septième journée en piste à Misano en à peine plus de deux semaines.

"Je vais essayer d'être le plus constant possible, de contrôler l'énergie. Je sais que si le grip baisse un peu, je pourrai peut-être me battre un peu mieux que certains pilotes, donc j'espère avoir l'avantage pour prendre quelques points."

"On a bel et bien fait des progrès, ils aideront pour les prochaines courses parce qu'ici, même si tous les pilotes n'ont pas eu des nouveautés sur leur moto, ils semblent avoir peut-être eu le temps de trouver de meilleurs réglages. Tout le monde roule en 1'31 et ça complique vraiment la course."