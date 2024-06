Zarco usé par son retour technique : "Je commence un peu à m'agacer"

Pas mieux que 20e vendredi lors des deux séances d'essais du Grand Prix d'Italie, Johann Zarco n'a pas caché une forme de lassitude devant la stagnation qu'il observe au guidon de sa Honda. S'il tente de se concentrer sur ses sensations et sur la manière de les transmettre aux techniciens, il admet que la répétition des mauvais résultats et le sentiment d'être dans l'impasse deviennent difficiles à vivre.

"C'était difficile aujourd'hui, car pas des sensations que j'aimerais, et je n'arrive pas à passer le cap pour être dans la bonne seconde", déplore-t-il. "Du coup, je commence un peu à m'agacer, à donner une moins bonne énergie dans mes commentaires. Ce n'est pas très bon, j'essaie de me re-calmer après les séances. Mais le fait de stagner sur les courses qui s'enchaînent, ça me met les boules, parce qu'au niveau commentaires, je ne sais plus quoi aller chercher. Finalement, il faut rester dans ce que je peux dire et insister en étant patient, et c'est ça qui est le plus dur, parce que même si on peut essayer des choses, du un peu mieux, du un peu moins bien, c'est toujours un équilibre. Mais c'est jamais du tout mieux pour passer un vrai cap."

"C'est pour ça que c'est une journée décevante une fois que la douche est prise, ce qui permet quand même de souffler et de se dire qu'il faut continuer à prendre des sensations sur la piste. Parce qu'en termes de pilotage j'essaie vraiment des choses, des trajectoires. Personnellement, j'ai vraiment plus de capacité d'essayer des choses, mais la moto ne répond pas correctement. Et je ne sais pas combien de temps il faudra attendre, mais on est trop limités."

Relégué à 1"5 du meilleur temps réalisé par Pecco Bagnaia dans la séance de l'après-midi, Johann Zarco comprend où aller chercher la première demi-seconde, mais pas le reste. "Je suis à une seconde de la vérité", précise-t-il. "Cinq dixièmes, ça va se chercher sur encore plus de confiance. Nakagami a fait un beau run, moi j'ai raté la fin de mon time attack, j'aurais fait un 1'46"2, c'était faisable. On a une seconde, et cette seconde, tu as beau tout faire, elle ne vient pas."

Johann Zarco est toujours à la peine avec la Honda. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Interrogé sur le développement de la Honda, le pilote tricolore se montre circonspect, très attaché qu'il est à ses sensations et à l'importance qu'il s'entête à leur accorder dans l'espoir de trouver la clé.

"Je n'ai aucune idée dans quel sens on va, parce que je n'ai pas envie de trop entrer dans le technique, j'essaie de rester sur mes sensations pour leur dire, mais je crois vraiment que la moto ne veut pas tourner", décrit-il. "Il y a des endroits où elle accroche, d'autres où elle n'accroche pas, et presque elle n'accroche pas aux bons endroits, ce qui est très perturbant. Je pense qu'il n'y a plus de marge d'évolution. J'essaie de rentrer vite, dans mon style, je sais que ce style peut fonctionner et faire des différences, mais pour l'instant il crée des problèmes. Au moins, j'affiche encore plus le problème de la moto. Mais ça ne me permet pas d'aller plus vite que les autres, c'est un peu dur."



Johann Zarco insiste toutefois sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une critique envers Honda, assurant que le constructeur japonais réalise un travail de fourmi mais qui ne porte pas ses fruits à ce stade.

"J'aurais cru pouvoir sentir plus de différence dans les courses qui s'enchaîne, mais peut-être qu'on est limité par le règlement aussi", soupçonne-t-il. "Ça travaille énormément, c'est vraiment impressionnant quand on regarde dans le détail. Le boulot est là, mais le plus dur c'est de faire naître une bonne moto de base, et en fait, elle n'est pas encore bien née cette moto."