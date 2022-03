Albon a dépassé les attentes du PDG de Williams

Charger le lecteur audio

Remplacé par Sergio Pérez chez Red Bull à l'issue de la saison 2020 de F1, Alexander Albon n'a pas trouvé d'issue de secours et a été contraint de passer un an sur le banc de touche. Mais après une saison en DTM, au sein de l'équipe AF Corse, le pilote thaïlandais a fait son retour en catégorie reine. Williams a fait appel à ses services pour remplacer George Russell, qui a pris la route de Mercedes.

Les essais de pré-saison de Barcelone étaient donc particulièrement importants pour Albon car celui-ci devait s'acclimater non seulement à une nouvelle voiture conçue sous de nouvelles règles mais aussi à une nouvelle équipe. Et pour l'instant, Williams est ravi. Comme l'a expliqué Jost Capito, le PDG de l'équipe, Albon s'est parfaitement intégré.

"Je suis très impressionné, [Albon] est très bon avec les informations qu'il donne sur l'évaluation de la voiture", a-t-il précisé. "Il est très calme. Il a un très bon feeling avec la voiture. Il a bien travaillé avec les ingénieurs et avec toute l'équipe. C'est un gars sympa et quand il est dans la voiture, il la comprend, je pense que c'est le bon équilibre. Il attaque et c'est un battant. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment bon dans l'équipe mais il a dépassé mes attentes."

Concernant l'intéressé, il a indiqué qu'il avait apprécié le fait de nouer des liens avec les membres de sa nouvelle équipe au cours des premiers mois. Et selon Albon, Williams a désormais toutes les cartes en main pour performer de nouveau : "Il y a une bonne effervescence dans l'équipe. J'aime beaucoup cette équipe. Évidemment, nous avons eu une courte relation jusqu'à présent mais les gars sont formidables et très motivés pour bien faire, ce qui est important."

"Ils ont fait une excellente saison l'an dernier et nous espérons continuer sur cette lancée. Il y a un nouvel investissement de la part de Dorilton, ils sont aussi très motivés, ce sont des gens très positifs et c'est une bonne combinaison. Je sens que nous avons la recette pour une grande année et un bel avenir chez Williams. Je suis impatient de voir ce que [la saison] a à offrir."

Propos recueillis par Jonathan Noble