Alonso : Aston Martin était "juste un pari" il y a 8 mois

Fernando Alonso a bouleversé la saison des transferts de la F1 l'été dernier lorsqu'il s'est glissé dans le baquet Aston Martin laissé vacant par Sebastian Vettel, qui prenait sa retraite, en plongeant dans le même temps Alpine dans l'embarras pour trouver un remplaçant, alors que son pilote junior Oscar Piastri passait chez McLaren.

À 41 ans, l'Espagnol a l'habitude de prendre des décisions radicales, se retrouvant souvent dans la mauvaise équipe au mauvais moment depuis ses deux titres mondiaux remportés avec Renault en 2005 et 2006. C'est pourquoi la décision d'Alonso de troquer Alpine (quatrième au sortir du GP de Hongrie et en fin de saison) pour Aston Martin (neuvième à la même époque et finalement septième à Abu Dhabi) avait fait tiquer.

Après avoir décroché une étonnante cinquième place lors des qualifications de la première manche de la saison 2023, à seulement six dixièmes de la Red Bull du poleman Max Verstappen, Alonso a déclaré qu'aller chez Aston Martin était "juste un pari", mais un pari qui pourrait s'avérer payant dès la première saison.

"Je ne sais même pas quoi dire, car il y a huit mois, le projet était juste un pari", a-t-il assuré. "Mais à présent, être à la première course avec une voiture entièrement nouvelle, dont je pense que nous avons encore besoin de débloquer beaucoup de potentiel, être dans le top 5 à se battre avec Ferrari, Mercedes, cela semble un peu irréel, mais on prend, bien sûr."

Alonso est convaincu que le rythme soutenu d'Aston à Sakhir n'est qu'un début, car l'AMR23 est encore une "voiture très basique" dans sa spécification de lancement, mais il attend de voir à quel point la voiture se montrera performante sur les circuits très différents de Djeddah et Melbourne. "Bien sûr, il faut attendre Djeddah, l'Australie, des circuits très différents, et je suis donc curieux de voir si nous pourrons garder cette forme sur différentes pistes", a-t-il averti.

"Mais aussi d'un autre côté, la voiture que nous avons actuellement est juste une voiture très basique que nous avons lancée et avec laquelle nous commençons la saison, le concept de la voiture est complètement nouveau. Il y a beaucoup plus à venir en termes de développement pour ce projet, donc je suis optimiste à ce sujet. Ce projet a la motivation d'aller toujours plus loin, donc il y a de bonnes choses à venir pour Aston Martin."

