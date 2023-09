"Rester positifs et soudés" : le mot d'ordre chez Alpine après Monza

Deux éliminations en Q1, une absence totale de rythme compétitif, une voiture anonyme 15e à l'arrivée après une tentative de stratégie décalée, et l'autre au garage à 12 tours de la fin. Le bilan d'Alpine à Monza est sans commune mesure avec celui célébré à Zandvoort une semaine plus tôt grâce au podium de Pierre Gasly. Sur le tracé à haute vitesse du Grand Prix d'Italie, l'A523 n'a jamais existé. Et sur le plan comptable, l'écurie d'Enstone perd quatre points sur McLaren.

Ce week-end plus que délicat, Bruno Famin s'y était préparé mais espère néanmoins qu'il permettra de tirer des leçons importantes. Le directeur d'Alpine Motorsports enjoint surtout ses troupes à ne pas tout remettre en cause et à conserver la dynamique collective des dernières semaines pour rebondir à Singapour, sur une piste totalement différente.

"Nous avons abordé le week-end en sachant qu’un défi nous attendait compte tenu de la nature du circuit et cela a bel et bien été le cas", admet-il. "En tant qu’équipe, c’était assurément un week-end riche d’apprentissages sur lesquels nous pourrons nous appuyer lors des prochaines épreuves sur des tracés similaires à celui de Monza. De ce point de vue, nous pouvons rester positifs et soudés avant la course suivante à Singapour."

Quinzième, Pierre Gasly était le seul pilote Alpine à l'arrivée.

Calé sur une stratégie à deux arrêts qui, pour fonctionner, devait compter sur des circonstances de course jamais intervenues, Pierre Gasly tente de ménager la frustration de ce recul violent subi en quelques jours dans la hiérarchie.

"Ce n’était clairement pas notre week-end et c’est toujours décevant de repartir sans le moindre point", déplore-t-il. "Nous n’étions tout simplement pas assez rapides pour réussir ici et nous considérerons cela comme une immense source d’apprentissage afin de voir ce que nous pouvons faire de mieux sur ce type de tracés à l’avenir."

"Nous avons tout donné en piste, mais la 15e place semblait être notre maximum aujourd’hui. Beaucoup de travail nous attend et j’ai vraiment hâte d’être à la prochaine course à Singapour. Je suis sûr que nous pourrons être plus compétitifs lors de la prochaine série de Grands Prix."

La tournée asiatique avec les rendez-vous sur les tracés de Marina Bay puis de Suzuka, c'est également là-dessus que compte Esteban Ocon pour oublier "un week-end compliqué à la conclusion difficile".

"Nous avons malheureusement dû arrêter la voiture par mesure de précaution après avoir ressenti un blocage du volant en début de course", précise-t-il quant à son abandon. "C’était clairement une grosse semaine d’apprentissage sur une piste qui nous a donné du fil à retordre dès la première séance de vendredi. Il est désormais temps d’analyser en profondeur les raisons pour lesquelles nous n’avons pas pu être vraiment performants ici, puis de se tourner rapidement vers Singapour. Je suis convaincu que nous reviendrons plus forts pour retrouver un niveau digne des points."